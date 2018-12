La lista degli animali più pericolosi del mondo

I dieci animali più pericolosi del Mondo | Quali sono | Dove vivono

Dall’elefante al drago komodo, passando per orsi, polpi e serpenti vari. Sono tanti, tantissimi gli animali pericolosi che popolano il nostro pianeta.

Specie fantastiche, affascinanti e da tutelare a cui però bisogna prestare grande attenzione qualora ci si dovesse entrare in contatto.

Noi in Italia siamo “fortunati”: gli animali più pericolosi del mondo non popolano il territorio nazionale. Per lo più sono concentrati in paesi esotici, africani o polari.

Ma quali sono? Ecco i dieci animali più pericolosi del pianeta.

ELEFANTE

L’elefante è il più grande mammifero terrestre. Vive in Africa e in alcuni paesi dell’Asia. E’ indubbiamente uno degli animali più intelligenti del mondo. Sembrano amichevoli e simpatici ma in un momento di rabbia, un elefante più essere estremamente letale. Se carica sono guai.

DRAGO KOMODO

Un lucertolone che può essere letale. Si tratta della più grande lucertola vivente. Vive in alcune isole indonesiane e riesce a mietere vittime con un solo morso: i suoi denti seghettati lacerano le carni e mandano in circolo il veleno che provoca paralisi muscolare, shock e perdita di coscienza.

ORSO POLARE

L’orso polare è il più grande carnivoro della Terra. Si nutre principalmente di foche ma le sue zampe sono munite di artigli capaci di sezionare qualsiasi cosa. Non hanno paura dell’uomo e talvolta, in caso di pericolo o di carestie, possono arrivare ad attaccare l’uomo. Vivono solo nel Circolo Polare Artico, non proprio vicino casa nostra.

POLPO AD ANELLI BLU

Il polpo ad anelli blu è tra le specie marine più pericolose al mondo. Il piccolo animale, velocissimo, è diffuso a largo delle coste dell’Africa e del Giappone. Il suo veleno è letale anche per l’uomo. La cosa peggiore è che non esiste un antidoto: la tossicità del suo veleno supera il cianuro di ben 10.000 volte.

IPPOPOTAMO

Gli ippopotami, terzi mammiferi più grossi del pianeta dopo elefanti e rinoceronti, sono molto diffusi in Africa e sono responsabili della maggior parte delle morti causate dagli animali più pericolosi che popolano il continente africano. Sono molto aggressivi, meglio non avvicinarli.

SERPENTI

Le specie più velenose si trovano in Africa, Nord America e Asia. Il Cobra asiatico non quello più tossico ma causa più di 50.000 morti all’anno. Il cobra asiatico (anche conosciuto come cobra indiano o cobra dagli occhiali) non teme l’uomo, è aggressivo e il suo veleno contiene una sostanza tossica che agisce come cardio e neuro tossina.

Poi ci sono i vari pitoni e anaconde che non uccidono con morsi velenosi ma stritolando le proprie vittime. Non di rado attaccano l’uomo e spesso, se la corporatura della vittima lo consente, inghiottono il malcapitato.

SQUALO BIANCO

Lo squalo bianco è uno dei killer del mare. Lo eccita il sangue. Secondo un’analisi condotta nel 2012 ci sono 272 attacchi non provocati (innescati semplicemente dalla natura aggressiva di questo animale) su essere umani. Popola gli oceani, di recente però uno grosso squalo bianco è stato avvistato nel mar mediterraneo.

LEONE AFRICANO

Il Re Della Giungla detiene il titolo di predatore per eccellenza. I suoi denti aguzzi e gli artigli riescono a paralizzare e tagliare a brandelli qualsiasi vittima. Sono responsabili di numerosi decessi umani all’anno. Spesso turisti distratti o incauti impegnati in qualche safari.

BUFALO NERO

Il bufalo africano, anche detto bufalo nero è stato ribattezzato con il nome di “morte nera”, è un animale estremamente imprevedibile e uccide più di 200 persone all’anno. Una bestia che popola la savana e dall’aspetto pacifico ma in realtà temuto da tanti predatori, anche dai leoni.

COCCODRILLI

I coccodrilli sono responsabili di oltre 2.000 morti all’anno. La loro dieta include una vasta gamma di carni, si nutre anche di carcasse morte. Simili ai coccodrilli sono poi gli alligatori diffusi in diversi paesi. Anche negli Stati Uniti, in particolare in Florida dove di recente è stata attaccata e uccisa una donna.