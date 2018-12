La compagnia del cigno streaming | Diretta tv | Dove vederla | Rai 1

LA COMPAGNIA DEL CIGNO STREAMING – Il 7 gennaio è il giorno del lancio ufficiale della nuova fiction della Rai, La compagnia del cigno, scritta e diretta da Ivan Cotroneo.

Si tratta di una serie, composta da 12 episodi che vanno in onda in 6 serate, che narra la storia di sette ragazzi iscritti allo storico conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Una fiction, dunque, interamente basata sulla musica.

Nel cast grandi figure del grande e del piccolo schermo italiano: da Anna Valle ad Alessio Boni, da Giovanna Mezzogiorno a Marco Bocci, fino ad Alessandro Roja, Carlotta Natoli e Francesca Cavallin. Per il ruolo dei 7 studenti, invece, sono stati scritturati ragazzi che non hanno precedenti esperienze in televisione.

Di seguito, ecco dove vedere in diretta tv e in streaming la serie La compagnia del cigno.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA FICTION LA COMPAGNIA DEL CIGNO

La compagnia del cigno streaming | Dove vedere la serie in tv

La serie tv va in onda dal 7 gennaio 2019 in chiaro, quindi completamente gratis, su Rai 1 in prima serata. Ogni puntata prevede due episodi da circa 50 minuti l’uno.

I 12 episodi vengono trasmessi in 6 serate, dunque due alla volta.

La compagnia del cigno streaming | Dove vedere la serie in streaming

Per chi non potesse vedere La compagnia del cigno in tv, c’è sempre una seconda possibilità. Gli episodi sono infatti visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (che si può effettuare anche tramite Facebook), RaiPlay.

Sempre su RaiPlay è possibile anche vedere tutti gli episodi, anche a giorni di distanza dalla messa in onda, grazie alla funzione on demand.

La Compagnia del Cigno streaming | Rai 1 | Trama | Di cosa parla

La serie ha inizio con l’arrivo di uno dei sette ragazzi sui quali s’incentrerà il resto della storia a Milano: si tratta di Matteo, sedici anni, che proviene da Amatrice, città messa in ginocchio dal terremoto.

Nel Conservatorio il ragazzo impatta con una realtà che non immaginava: le relazioni interpersonali coi compagni, il timore delle verifiche, l’ira del direttore d’orchestra Luca Maroni e la delicatezza della moglie di lui, insegnante di musica.

> QUI TUTTO SUL CAST DELLA FICTION LA COMPAGNIA DEL CIGNO

Attraverso gli occhi di Matteo verranno raccontati il resto dell’orchestra che i suoi compagni sceglieranno di mettere su. Il nome che sceglieranno si rifarà al celebre Cigno di Busseto, Verdi appunto, trasformandoli nella Compagnia del Cigno.