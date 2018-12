Capodanno intimo per Harry e Meghan Markle. Il duca e la duchessa del Sussex, infatti, dovrebbero trascorrere il primo giorno del 2019 in un luogo poco distante dalla loro residenza attuale, Kensington Palace. La notizia è stata riportata dall’Express.

Il Capodanno di Harry e Meghan

Sarà una festa in famiglia quella a cui parteciperanno i neosposi in vista del nuovo anno. Una scelta, forse, dettata dalla gravidanza dell’ex attrice. Lo scorso anno, invece, la coppia aveva salutato il nuovo anno da Monaco.

A Natale, come vuole l’etichetta reale, i due hanno festeggiato assieme al resto della royal family nella residenza di campagna della regina nel Norfolk, a Sandringham. Per l’occasione, secondo i tabloid, Meghan e la cognata Kate avrebbero giocato a scarabeo mettendo a tacere le voci sul loro rapporto burrascoso.

William e la moglie, comunque, dovrebbero festeggiare il Capodanno con i Middleton dopo aver trascorso il Natale con la famiglia reale. In loro compagnia anche i figli George, Charlotte e Louis.

Il Natale della famiglia reale a Sandringham

Lo scambio dei doni avviene ogni anno nella residenza di campagna di Sandringham, nel nordest delll’Inghilterra. La tradizione, in effetti, vuole che la famiglia reale si riunisca lì per il Natale. Un’usanza ideata dalla regina Vittoria col marito, ossia il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha.

Ma l’evento non è affatto cerimonioso. Tutti i membri reali si scambiano regali divertenti. Non a caso, nel 2017, Meghan Markle avrebbe regalato a Harry il kit per costruire la fidanzata perfetta. Kate Middleton, invece, al consorte William un cappello con una chioma rossa: una presa in giro per la sua calvizie.