Grillo e il contro discorso di fine anno (in contemporanea con Mattarella)

Grillo e il contro discorso di fine anno. Anche il 31 dicembre 2018 sarà all’insegna, per il popolo del Movimento 5 stelle, dell’immancabile messaggio del leader.

Il garante dei 5 stelle concluderà il 2018, come sua tradizione, con il contro-discorso sul suo blog e su Facebook che sarà trasmesso sul suo blog in contemporanea con il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Vi auguro un felice ultimo dell’anno fatto di ottimo propositi per l’anno che verrà”. Questo il messaggio con cui Beppe Grillo ha annunciato sul suo blog personale l’appuntamento.

Il leader del Movimento 5 stelle, per l’occasione, si firma ironicamente “l’Elevato” e si mostra quasi nostalgico per gli anni che passano.

“Pensate” scrive Grillo “sono passati venti anni dal mio primo discorso all’umanità. Belin, come passa il tempo per voi mortali”.

Ma non mancano le polemiche per il messaggio di Grillo e, soprattutto, per il fatto che sarà trasmesso sui social in contemporanea con il messaggio di fine anno del presidente Mattarella.

È Mara Carfagna, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, ad augurarsi che Grillo, e con lui Salvini, Di Maio e Di Battista, “evitino l’occupazione mediatica almeno il 31 dicembre”.

“Hanno 364 giorni all’anno per stare sotto i riflettori. E ci stanno in tutti i modi possibili e immaginabili, con giubbotti, felpe, sui tetti e sui balconi”.

“Lascino in pace l’Italia almeno l’ultimo giorno all’anno, quando a parlare è il presidente della Repubblica che rappresenta l’unità nazionale, tutto il Paese e non solo una parte di esso”.

Poi, la domanda ai leader, fortemente ironica e polemica: “È così difficile per loro non alimentare contrapposizioni e divisioni ed evitare di trasformarsi negli stalker degli italiani anche la notte del 31 dicembre?”.

Salvini, Grillo, Di Maio e Di Battista: sarà un Capodanno “social”

Matteo Salvini. Beppe Grillo. La “strana coppia” formata da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Per la prima volta il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sarà il solo a salutare l’anno che si chiude con il “discorso agli italiani”.

Tutti i leader del governo Lega-Movimento 5 stelle, chi con ruoli di governo, chi da guru e chi, ancora, da figliol prodigo hanno infatti dato appuntamento sui rispettivi canali social ai propri elettori per un messaggio di fine anno.