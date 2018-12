Gossip news | Ultime notizie oggi | Italiano e straniero | Aggiornamenti live

Gossip news ultim’ora: tutto sui Vip dello spettacolo | Aggiornamenti in tempo reale

Gossip news 21 dicembre 2018

“Io, escort dopo il reality show”: la storia raccontata sul nuovo magazine di Corona

Una storia molto particolare quella raccontata da una escort a The King, la rivista di Fabrizio Corona ora in edicola. Un lungo editoriale narra la vita dell’anonima protagonista, ex volto noto di un reality show televisivo e ora escort per riuscire a campare: “C’è chi si trova un amante ricco, chi la dà a tutti pur di tornare in tv, e chi come me decide di vendersi“, la testimonianza della misteriosa donna all’ex re dei paparazzi.

Gossip news 14 dicembre 2018

Il coming out del figlio di Will Smith

Negli ultimi mesi erano aumentate le indiscrezioni sulla sessualità di Jaden Smith, figlio del celebre attore Will. Fino a quando non è stato il diretto interessato a confermarlo. Durante un concerto, il giovane attore e rapper ha svelato il nome del suo compagno, il rapper Tyler The Creator. Molto più di un semplice amico come era stato ipotizzato inizialmente.

Gossip news 14 dicembre 2018

Fedez risponde alle critiche sul topless di Chiara Ferragni

Fedez ha risposto ai commenti sotto l’immagine in topless pubblicata ieri su Instagram dalla moglie Chiara Ferragni. E lo fa sempre sul social network, attraverso delle stories. “Sono in viaggio in macchina e mi annoio – afferma il cantante – e per ingannare il tempo commento l’ultima foto di Chiara. Commento i commenti all’ultima foto, quindi seguitemi perché vi farò volare in alto più di un fenicottero rosa glitterato”.

La rivelazione hot di Gerry Scotti

Al settimana Chi, il re dei quiz di Canale 5 Gerry Scotti, in onda questa sera con Chi vuol essere milionario?, ha raccontato la sua vita di successi televisivi. E ha parlato anche del suo rapporto con le donne. “Quando facevo la radio a Deejay una sera ero con una e una sera con l’altra. Quando sono diventato il Gerry conosciuto da tutti avevo fatto in tempo a diventare serio”, ha affermato. Non sono mancate le tentazioni nella sua vita, come quando un giorno ha fatto un bagno nella cioccolata calda con Michelle Hunziker: “È stata una bella tentazione – chiosa il conduttore – c’era da diventare matti”.

Royal Family, il padre di Meghan avverte la figlia su Harry

Thomas Markle, padre di Meghan, duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, in un’intervista al Daily Mail ha voluto avvertire la figlia sulla figura del marito, da cui aspetta anche un bambino: “Vorrei dire – ha spiegato il signor Markle – che i reali non si sono comportati sempre in maniera impeccabile. Io non mi sono mai travestito da nazista o fatto fotografare nudo”. Un chiaro riferimento ai fatti del 2005, quando Harry si travestì da nazista e, prima ancora, quando fu colto dai paparazzi nudo a Las Vegas.

Gossip news 13 dicembre 2018

Chiara Ferragni fa discutere: foto in topless su Instagram

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé. Stavolta tramite una foto postata su Instagram, in cui l’influencer più famosa d’Italia si presenta con un paio di jeans strappati e niente sopra, nel camerino di un negozio, con un braccio a coprirle il seno. Uno scatto che ha scatenato una valanga di critiche e commenti negativi.

Gossip news 12 dicembre 2018

Cosa c’è dietro i problemi di Meghan Markle con lo staff?

Da settimane sui tabloid britannici non si parla altro che della duchessa di Sussex e dei suoi problemi con lo staff. La duchessa è stata infatti definita “dispotica” ed “esigente” con i suoi collaboratori. Al punto che alcuni membri dello staff nei giorni scorsi hanno rassegnato le dimissioni da Buckingham Palace. Ma che cosa c’è di vero su quello che è stato detto?

Gossip news 7 dicembre 2018

Ilary Blasi sulla lite con Fabrizio Corona: “Non c’era alcun patto. Non mi presto alle pagliacciate”

L’amore con Francesco Totti, la conduzione del Grande Fratello Vip – e il litigio con Fabrizio Corona – senza tralasciare il rapporto con i figli. Ilary Blasi parla di sé a tutto tondo in un’intervista pubblicata il 7 dicembre 2018 su Liberi Tutti, inserto del Corriere della sera.

Gossip news 7 dicembre 2018

Nina Moric appello a Corona: “Ho bisogno di te”

Tra Nina Moric e Fabrizio Corona c’è sempre stato un ottimo rapporto. I due si sono lasciati ormai da molto tempo ma, evidentemente, non hanno mai smesso di volersi un gran bene. Ennesima prova della grande stima che c’è tra i due arriva sicuramente dai profili social. Nelle scorse ore Nina Moric si è appellata a Fabrizio Corona con una richiesta molto particolare. “Fabrizio ti prego, non andare nel tuo buco nero. Ho bisogno di te, anzi abbiamo bisogno. Carlos ti ama. Sii presente”.

Gossip news 6 dicembre 2018

Camera, beccati due deputati in bagno a Montecitorio nel corso di un rapporto sessuale

La Camera dei deputati fa parlare di sé, ma stavolta non si tratta della solita manovra. La questione è di tutt’altro genere: secondo la testata Il Tempo, due parlamentari sono stati sorpresi in un bagno di Montecitorio, nei primi di dicembre 2018, mentre stavano avendo un rapporto sessuale.

Gossip news 5 dicembre 2018

Iannone a cena con una ragazza. Ma arriva Belen

Il pilota di Moto GP è stato paparazzato da Chi mentre era intento in una cena (romantica?) con una donna. Fin qui nulla di strano. Peccato però che poco dopo al ristorante si sia palesata la ex del campione: Belen Rodriguez. Poche news sulla reazione (qualora ci sia stata) della popolare showgirl.

Gossip news 5 dicembre 2018

Aurora Ramazzotti compie gli anni: la commovente dedica di mamma Michelle

“Non volevi nascere… Il termine era il 28 novembre e da lì in poi ogni giorno qualcuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo… ad uscire dal calduccio e a prenderti il tuo primo bacio”, le parole di Michelle Hiunziker nel lungo post. ”

Facevo le scale tutto il giorno e sono persino andata a fare una gita in altra quota… niente!!! Finalmente il 5 Dicembre del 1996 alle 12.14, ti hanno messa sul mio petto e mi ricordo ancora il primo pensiero: “ma quanto è bella…ha le labbra a forma di cuore il mio angelo.

“Da quell’istante in cui hai aperto gli occhietti a fatica e mi hai guardata, con un tonfo di gioia al cuore… mi è cambiata la vita”, ha proseguito Michelle che all’epoca aveva appena 19 anni: “Tutto da quel momento in poi aveva un senso…sei nata tu. Ti amo. Auguri Amore mio”.

Gossip news 2 dicembre 2018

Fabrizio Corona: “Assomiglio culturalmente a Saviano, fonderò un mio movimento politico”

“Io non mi sento molto differente da Saviano, soprattutto da un punto di vista culturale. Per chi voterei? Per nessuno. Voterò per me stesso quando comincerò a fare politica tra 3 o 4 anni. Farò un movimento ideologico dove porterò le mie idee. Si chiamerà Corona List”.

A parlare è Fabrizio Corona, intervistato nella trasmissione di Radio Uno Un giorno da pecora.

Corona, nel corso della puntata, ha annunciato la volontà di entrare in politica nel giro di qualche anno, senza risparmiare qualche staffilata al ministro dell’Interno: “Salvini fa solo populismo e non ha contenuti. Troppo facile andare in un campo con la ruspa e farsi la foto oppure annunciare una flat tax e non farla mai. Sono robe troppo scontate”.

Fabrizio Corona lasciato da Asia Argento scrive un messaggio per Belen durante ‘Tu si que vales’

Fabrizio Corona ha appena concluso la relazione con Asia Argento appena iniziata. Dopo giorni di rumors, è stata la stessa attrice a rivelare la notizia, spiegando le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare l’ex re dei paparazzi. Per Asia Argento era diventato insostenibile essere al centro del gossip.

Ma dei riflettori Corona non può proprio fare a meno. Lo dimostra l’ultimo gesto del paparazzo che durante l’ultima puntata del talent Tu sì que vales ha voluto lanciare un messaggio alla sua ex fidanzata Belen Rodriguez, conduttrice del programma tv. (Qui l’articolo completo)

Gossip news 30 novembre 2018

Paola Barale smentisce la sua gravidanza

Paola Barale ha affermato di essere single. Ma negli ultimi giorni sono girate diverse voci secondo cui la showgirl fosse incinta.

Sul web, infatti, erano state pubblicate alcune fotografie che avevano fatto sorgere tale ipotesi: la Barale, in un negozio per neonati con un’amica, indossava vestiti larghi e coprenti. Insomma, abiti tipicamente indossati da donne in dolce attesa.

La showgirl, però, a Mai Dire Talk ha ammesso che si trattava di uno scherzo organizzato con la Gialappa’s band. L’obiettivo era mostrare come fosse facile creare fake news.

La lite “a tavolino” tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al GFVip

Ilary Blasi e Fabrizio Corona non hanno mai litigato e quello che si è visto in televisione, durante il Grande Fratello Vip, non è stato altro che una messinscena. La notizia è presente in un documento ufficiale, atto che è stato depositato presso il Tribunale di sorveglianza di Milano: il giudice dovrà stabilire se confermare o meno il percorso terapeutico all’ex compagno di Belén Rodríguez.

Lady Gaga sulle molestie nella musica

Secondo Lady Gaga, cantante e attrice nelle sale con A star is born di Bradley Cooper, nel mondo della musica come in quello dello spettacolo a comandare c’è una sorta di “Boys Club”, che nessuno osa contraddire per non compromettere la propria carriera.

“Quando a 19 anni ho iniziato a muovermi nel mondo della musica – ha rivelato la cantautrice americana – ho capito che entrare in uno studio di registrazione e rischiare di essere molestata sarebbe stata la regola, non un’eccezione.

Chris Brown continua a tormentare Rihanna

Dieci anni fa il rapper Chris Brown è stato denunciato per aggressione nei confronti di Rihanna, allora sua fidanzata. Arrestato nel febbraio del 2009 e poi condannato a cinque anni di libertà vigilata e sei mesi di lavoro in comunità, Brown ha cercato un nuovo contatto con la sua ex fidanzata su Instagram, commentando sotto una sua foto.

Subito è arrivata la difesa dei fan di Rihanna, ma anche una risposta della cantante originaria delle Barbados.

Tarantino si è sposato in gran segreto

Il grande regista Quentin Tarantino, 55 anni, ha sposato la compagna Pick, cantante e modella israeliana di 35 anni, nella serata di mercoledì 28 novembre. Il regista di “Pulp Fiction” e “Kill Bill” ha voluto una cerimonia privata con parenti e amici.

Katie Holmes si risposa

L’attrice Katie Holmes, ex moglie di Tom Cruise, è pronta al suo secondo sì. Secondo indiscrezioni dei media britannici, infatti, l’ex Joey Potter di “Dawson’s Creek” sposerà il collega Jamie Foxx. La loro relazione dura infatti da sei anni, ma è stata sempre tenuta nascosta a causa di una clausola dell’accordo di separazione tra Holmes e Cruise.

Romina Power ricorda la figlia Ylenia

“Buon compleanno mio dolce amore, ovunque tu sia”. Romina Power, nel giorno del compleanno della figlia Ylenia Carrisi (avrebbe compiuto 48 anni il 29 novembre), pubblica su Instagram una foto che ritrae lei e la figlia abbracciate.

Della ragazza si è persa ogni traccia 25 anni fa, a New Orleans, dove la 23enne viveva.

Gossip news 29 novembre 2018

Fabrizio Corona attacca Asia Argento

Fabrizio Corona, se in un primo momento è sembrato addolorato per la fine della relazione con Asia Argento, pare non aver gradito molto le parole dell’ormai ex fidanzata.

“I giornalisti dovrebbero imparare a fare il loro lavoro. Dovevano farle solo una domanda: ma ci è andato Fabrizio Corona in tv o ci sei andata tu? Nessuno l’ha obbligata a salire sulla giostra. Ha fatto cinque ospitate televisive: allora, evidentemente, le piaceva”, ha detto l’ex re dei paparazzi a Mattino 5.

La prima reazione di Fabrizio Corona alla fine della storia con Asia Argento

Mentre Asia Argento ha parlato a Repubblica della fine della loro storia, Fabrizio Corona affida a Instagram la sua reazione. Il re dei paparazzi si mostra affranto, davanti alle immagini dell’intervista della sua ex partner. In sottofondo, le note di Sign of the Times di Harry Styles e Dedicato a Te de Le Vibrazioni, con tanto di zoom sulle famose foto che lo ritraevano mentre si baciava con l’attrice.

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, un karaoke per scacciare la crisi

Quando Giulia Provvedi era nella casa del Grande Fratello Vip era arrivata come un fulmine a ciel sereno un’indiscrezione sul possibile tradimento del fidanzato, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Dopo essere uscita dalla casa, Giulia ha chiarito con il suo Pierluigi. Il calciatore le ha organizzato anche un karaoke di benvenuto, prontamente immortalato in una serie di storie su Instagram, dove è stata pubblicata anche una foto con i due che si baciano. La storia d’amore tra la Donatella e Gollini prosegue senza intoppi.

Asia Argento sulla storia con Corona: “Ecco perché con Fabrizio è finita”

L’attrice e regista, in un’intervista a Repubblica, ha affermato che con il re dei paparazzi la storia è stata breve e non si poteva parlare d’amore: “Mi ha fatto sorridere – ha dichiarato Argento – e la nostra è una chiusura senza risentimento).

Gossip news 28 novembre 2018

Le prime parole di Leone Lucia Ferragni

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, Leone, ha pronunciato le sue prime parole, come riportato prontamente sui social dai due genitori influencer: “Sta iniziando a dire le prime parole” ha spiegato Fedez sul social. I genitori nel video si domandano scherzando se al posto dei tradizionali “mamma” e “papà” il bambino non avesse pronunciato le parole “Lady Gaga”, la pop star statunitense. Leone nel filmato infatti sembra proprio che dica “Lady Gaga”.

È già finita tra Asia Argento e Fabrizio Corona

“Scendo da ‘sta giostra”, scrive l’attrice e regista il 24 novembre sul suo account Instagram. Contemporaneamente, lui sul suo pubblica una storia in cui si vede in lacrime mentre canta Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. La chiacchierata storia d’amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona è finita.

Gossip news 27 novembre 2018

Fabrizio Sarcina e Clizia Incorvaia si sono lasciati

“Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica. Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore, mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati”, ha detto la blogger rivolgendosi all’ex compagno.

Gossip news 26 novembre 2018

Il figlio di Falcao: “Vorrei essere Totti. Lui può stringere la mano a mio padre, io no”

“Tante volte ho desiderato essere Totti, come ogni tifoso della Roma. Ma mai come martedì prossimo, anche per una sola stretta di mano, un sorriso, un ciao Giuseppe”, lo sfogo del figlio dell’ex campione della Roma.

Silvia Provvedi ha un crollo: “Mi sono sentita sbagliata per tanto tempo”

“Mi sono sentita così sbagliata, per tanto tempo. Io non sapevo più se stavo facendo bene o stavo facendo male. Non mi aspettavo che il pubblico capisse realmente la persona che sono”, ha detto Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip.

Gossip news 23 novembre 2018

Eros Ramazzotti: “Più bella cosa? No, non era per Michelle Hunziker”

La rivelazione del cantautore romano, a 23 anni dall’uscita di una delle sue canzoni più amate di sempre.

Corona e Asia, dietro alla relazione ci sarebbe un contratto

L’ex re dei paparazzi ha fatto firmare un accordo ad Asia nel quale, dietro compenso, si stabiliscono le tappe del loro rapporto. E c’è già scritto come andrà a finire.

Gossip news 22 novembre 2018

Raz Degan: “Nel mio cuore c’è solo una Paola e ci resterà per sempre”

L’attore ed ex modello israeliano, ospite del Maurizio Costanzo Show, parla della sua vita privata e del rapporto con la sua ex storica, Paola Barale.

Dario Argento rompe il silenzio su Fabrizio Corona: “Se Asia lo ama, va bene così. Chi sono io per giudicare?”

Al contrario della madre Daria Nicolodi, il regista dell’horror ha approvato la relazione della figlia con l’ex re dei paparazzi.

Valentino Rossi fa sul serio con Francesca Sofia Novello

Il numero 46 della Yamaha al Fim Gala si è presentato mano nella mano con la fidanzata, la 25enne modella di lingerie.

Gossip news 21 novembre 2018

Elisabetta Gregoraci è di nuovo single. Riavvicinamento con Briatore?

Elisabetta Gregoraci è di nuovo single. Sembrerebbe essere ufficialmente finita tra lei e Francesco, il fidanzato che, nell’ultimo anno, aveva preso il posto dell’ex marito Flavio Briatore. Ora, secondo il settimanale Chi, la showgirl pare essere di nuovo vicina all’ex marito. Ritorno di fiamma? Vedremo.

Asia Argento ha conosciuto il figlio di Corona

Prosegue la storia d’amore tra l’attrice Asia Argento e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. L’ex giudice di X Factor ha conosciuto il figlio del compagno.

Chi è Mirco Levati, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

La showgirl sembra aver dimenticato Iannone. La nuova fiamma è Mirco Levati, vi raccontiamo chi è.

Gossip news 20 novembre 2018

Chiara Ferragni posta una foto in lingerie: critiche e ironia su un dettaglio hot

Un completino color carne e qualche pizzo cucito nei punti giusti che lascia intravedere anche troppo hanno scatenato i follower della famosa fashion blogger.

Salvini e Isoardi insieme dopo la rottura

Il vicepremier e la presentatrice tv si sono ritrovati allo stesso tavolo durante una serata di gala

Gossip news 18 novembre 2018

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori: è nata la figlia Stella

L’ex calciatore e l’ex velina nella mattinata di oggi hanno festeggiato la nascita della loro figlia

Gossip news 12 novembre 2018

E’ finita la storia d’amore tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. C’è l’annuncio ufficiale

“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”. Così la conduttrice tv ha annunciato la fine della sua storia d’amore con il vicepremier. Il tutto accompagnato da una foto particolare.

Gossip news 10 novembre 2018

Fabrizio Corona ha svelato i dettagli del sesso con Asia Argento

L’ex re dei paparazzi si è raccontato ai microfoni di Verissimo ed è andato nei particolari (forse anche troppo) della sua storia d’amore con Asia Argento.

