Giorgia | Pop Heart | Album | Canzoni | Carriera | Vita privata | Instagram

Giorgia, all’anagrafe Giorgia Todrani (Roma, 26 aprile 1971), è una cantautrice, musicista, produttrice discografica e conduttrice radiofonica italiana.

La sua voce da anni incanta gli italiani, ma non solo. La famosa cantante, autrice di oltre 100 brani, ha infatti avuto notevole successo anche in altri paesi d’Europa, in Canada e in America Latina.

Solo in Italia ha venduto circa sette milioni di copie (6.700.000 certificate), con 12 album nella top-ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero uno, e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno.

Ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto; nell’edizione del 1995, in cui risultò vincitrice, conquistò quattro premi – Primo Posto Big, Premio della Critica (prima cantante ad aggiudicarsi entrambi i principali riconoscimenti), Premio Autori e Premio Radio e TV.

Giorgia è una dei pochi cantautori romani che ha vinto nella storia del Festival di Sanremo, e la prima di genere femminile.

Nella sua carriera ha anche vinto 14 Italian Wind Music Awards, l’MTV History Award, un Premio Lunezia, l’onorificenza UniMarche di Musicultura e un Nastro d’argento.

Ha collaborato con artisti come: Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Pino Daniele, Gianna Nannini, Nicola Piovani, Ray Charles, Michael McDonald, Herbie Hancock, Alicia Keys, Ronan Keating, Olly Murs, Mina, Marco Mengoni e James Taylor.

Giorgia | Discografia

Album in studio

1994 – Giorgia

1995 – Come Thelma & Louise

1997 – Mangio troppa cioccolata

1999 – Girasole

2001 – Senza ali

2003 – Ladra di vento

2007 – Stonata

2011 – Dietro le apparenze

2013 – Senza paura

2016 – Oronero

2018 – Pop Heart, Vol. 1

Album dal vivo

1993 – Natural Woman (Live in Rome)

1993 – One More Go Round

1996 – Strano il mio destino (Live & studio 95/96)

2005 – MTV Unplugged

2018 – Oronero Live

Raccolte

2002 – Greatest Hits – Le cose non vanno mai come credi

2008 – Spirito libero – Viaggi di voce 1992-2008

Giorgia | Pop Heart | Nuovo Album

E’ uscito l’ultimo album di Giorgia: Pop Heart. Un album fatto con il cuore, come lo ha definito la cantante presentandolo alla stampa: 15 successi italiani e internazionali dagli anni Ottanta a oggi, da Pino Daniele agli Eurythmics, da Donna Summer a Vasco Rossi, scelti tra oltre 100 brani, reinterpretati dalla sua magica voce: “Ho fatto scelte di cuore, scoprendolo profondamente pop. Per questo motivo è venuto fuori il titolo, alla fine…”.

Giorgia | Vita privata

Giorgia è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, morto nel 2002 a causa di un incidente stradale.

Dal 2004 è legata al ballerino, musicista e cantautore romano Emanuel Lo, dal quale ha avuto un figlio, Samuel, nato il 18 febbraio 2010.

Giorgia | Instagram

La cantante è molto attiva sui social, in particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta contenuti legati alla sua carriera, ma non solo.