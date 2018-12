Chi è Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo

I tifosi juventini e tutta la città di Torino di fede bianconera sono in festa per l’arrivo del campione portoghese Cristiano Ronaldo che ha firmato con la Juventus un contratto fino al 2022. (Qui tutti gli aggiornamenti)

Il club ha pagato il cartellino di CR7 circa 105 milioni di euro, mentre per il giocatore si parla di un ingaggio sui 30 milioni di euro netti all’anno, con un contratto di durata quadriennale. (Qui la classifica dei calciatori più pagati al mondo).

Ma Ronaldo non è l’unico atteso in città, anche la sua fidanzata Georgina Rodriguez è al centro dell’attenzione in questi giorni.

Ecco chi è Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez è spagnola ha 23 anni ed è fidanzata con CR7 da circa due anni.

A novembre del 2017 la coppia ha avuto una bambina Alana Martina, che è la quarta figlia di Cristiano Ronaldo dopo Cristiano Jr e i gemellini Eva e Mateo.



Georgina Rodriguez è una ragazza di umili origini ha fatto la modella e ha studiato danza classica.

Le riviste di gossip scommettono già sul matrimonio a breve, nelle foto su Instagram i due appaiono molto uniti e felici, tra le ultime Cristiano e Georgina hanno pubblicato quelle delle loro ultime vacanze in Grecia.

Georgina Rodriguez è stata vista per la prima volta insieme al campione in occasione di un evento di Dolce e Gabbana.