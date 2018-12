FRASI SUL TEMPO E SULLA VITA – Siete alla ricerca di frasi ad effetto? Avete bisogno di uno spunto per un messaggio o per una riflessione. Questo pezzo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto le frasi sul tempo e sulla vita più belle. Parole che potrebbero tornare utili per qualche messaggio o per delle riflessioni. Eccole:

FRASI SUL TEMPO

La vita non è altro che un brutto quarto d’ora, composto da attimi squisiti. (Oscar Wilde)

Io so, non per teoria ma per esperienza, che si può vivere infinitamente meglio con pochissimi soldi e un sacco di tempo libero, che non con più soldi e meno tempo. Il tempo non è moneta, ma è quasi tutto il resto. (Ezra Pound)

Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un’ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività. (Albert Einstein)

È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante (Antoine de Saint-Exupéry)

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?” Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”. (Lewis Carrol – Alice nel Paese delle Meraviglie)

Tutto accade a tutti prima o poi, se c’è abbastanza tempo. (George Bernard Shaw)

La tristezza vola via con le ali del tempo. (Jean de La Fontaine)

La gente comune si preoccupa unicamente di passare il tempo; chi ha un qualche talento pensa invece a utilizzarlo. (Arthur Schopenhauer)

Non abbiamo il tempo di essere noi stessi. Abbiamo solo il tempo di essere felici. (Albert Camus)

Ho sciupato il tempo, e ora il tempo sciupa me. (William Shakespeare)

Ci sono molte cose che puoi comprare, materialisticamente, l’unica cosa che non potrai ottenere è il tempo. (Nicole Kidman)

Ci sono persone che si divertono e che uccidono il tempo, nell’attesa che il tempo le uccida. (Madeleine Delbrêl)

Può mettersi a correre e far correre tutti con lui, l’ho visto nelle lotte politiche del decennio settanta, ma per il resto delle ore ‘o tiempo è assai più lento del ticchettio degli orologi che lo vogliono misurare. (Erri De Luca)

> QUI LE PIU’ BELLE FRASI D’AMORE

E ancora:

E chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere uno spazio di tempo alla sua vita? (Gesù – Vangelo secondo Matteo)

È matematicamente dimostrabile che la concezione del tempo è in stretto rapporto con l’età: per i vecchi il tempo passa più in fretta. (Alvin Toffler)

E sono ormai convinto da molte lune dell’inutilità irreversibile del tempo. (Rino Gaetano)

Il tempo di cui disponiamo ogni giorno è elastico: le passioni che proviamo lo dilatano, quelle che ispirano lo restringono, e l’abitudine lo riempie. (Marcel Proust)

Il tempo è ciò che accade quando non accade nient’altro. (Richard Feynman)

Il tempo non è una corda che si può misurare a nodi, il tempo è una superficie obliqua e oscillante che solo la memoria riesce a far muovere e avvicinare. (José Saramago)

La maggior parte delle persone crede che il tempo trascorra; in realtà esso sta sempre là dov’è. Questa idea del trascorrere può essere chiamata tempo, ma è un’idea inesatta; infatti, dato che lo si può vedere solo come un trascorrere, non si può comprendere che esso sta proprio dov’è. (Eihei Dōgen)

Non abbiamo altro tempo a disposizione che quello di oggi. (Charles Spurgeon)

Ogni ora di tempo perduto è una probabilità di danno per l’avvenire. (Napoleone Bonaparte)

Tutto richiede più tempo di quanto si pensi. (Arthur Bloch)

> QUI LE PIU’ BELLE FRASI D’AMORE

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. (Charles Darwin)

Tutto è relativo. Prenda un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà felicissimo di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie. (Albert Einstein)

Organizzandosi, il tempo lo si trova sempre. (Giulio Andreotti)

Ogni potere umano è composto di tempo e di pazienza. (Honoré de Balzac)

Il tempo è un giocatore avido che vince senza barare, a ogni colpo. (Charles Baudelaire)

Che cosa non mi piace della morte? Forse l’ora. (Woody Allen)

C’è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. (Charles Baudelaire)

Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. (Cesare Pavese)

FRASI SULLA VITA

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

La vita è nostra per essere vissuta, non per essere risparmiata. (D. H. Lawrence)

La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa. (Woody Allen)

Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. (François de La Rochefoucauld)

Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. (Albert Einstein)

Non puoi trovare pace evitando di vivere. (Virginia Woolf)

> QUI LE PIU’ BELLE FRASI D’AMORE

A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande, risposi “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io dissi loro che non avevano capito la vita. (John Lennon)

Noi pretendiamo che la vita debba avere un senso, ma la vita ha precisamente il senso che noi stessi siamo disposti ad attribuirle. (Hermann Hesse)

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (Mahatma Gandhi)

Lavoriamo continuamente per dare forma alla nostra vita, ma copiando nostro malgrado, come un disegno, i lineamenti della persona che siamo e non di quella che ci piacerebbe essere. (Marcel Proust)

Dobbiamo abituarci all’idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. (Ernest Hemingway)

La vita in se stessa è una tela vuota; diventa ciò che tu dipingi su di essa. Puoi dipingere infelicità, puoi dipingere estasi. Questa è la tua gloria. (Osho Rajneesh)

Vivono male quelli che pensano di vivere per sempre. (Publilio Siro)

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli. (Friedrich Nietzsche)

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. (Charlie Chaplin)

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

> QUI LE PIU’ BELLE FRASI D’AMORE