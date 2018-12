Domenica in | 2018 2019 | Anticipazioni | Puntate | Ospiti | Streaming Tv

Anche quest’anno – per la stagione 2018-2019 – torna Domenica in, il noto programma televisivo domenicale in onda tutte le domeniche su Rai 1 e condotto per questa edizione da Mara Venier.

Il format, che per molti italiani rappresenta un affezionato appuntamento fisso della domenica, va in onda dal 3 ottobre 1976; questa a cui siamo giunti ora è infatti la 43° edizione, il che lo rende uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

La prima puntata della nuova stagione 2018-2019, dopo la pausa estiva del programma, è andata in onda domenica 16 settembre 2018.

Già dall’estate Mara Venier, tornata a condurre questo programma che ha contribuito a rendere molto famoso dopo quattro anni di assenza, svelava delle anticipazioni poi confermate; la conduttrice – che per altro “combatte” la battaglia degli ascolti con Barbara D’Urso, la quale conduce la versione Mediaset del format domenicale, Domenica Live – non ha voluto per questa stagione degli ospiti fissi.

Prevista “tanta allegria” e un “tocco vintage”, come il ritorno del “Cruciverbone” inventato da Gianni Boncompagni con il coinvolgimento del pubblico da casa.

Domenica in, storia del noto programma Rai

Domenica in ebbe il suo esordio proprio durante l’austerity che, durante gli anni Settanta, fu la conseguenza dei forti rincari dei prezzi del petrolio imposti dai paesi arabi.

L’obiettivo del format era infatti, dato il contesto economico e sociale, quello di spingere gli italiani a rimanere nelle proprie case la domenica anziché partire con l’automobile per gite e week-end fuori porta.

La Rai quindi ideò un contenitore di intrattenimento che tenesse compagnia alle famiglie per l’intero pomeriggio, un vero e proprio programma-fiume. E fu questa la vera novità, la durata; prima della messa in onda di Domenica in i programmi non duravano più di un’ora.

L’ideazione fu affidata a un personaggio molto noto per la Rai dell’epoca, Corrado (Mantoni), il quale scelse anche il nome del format; se inizialmente la trasmissione era stata chiamata Domenica Insieme, a seguito di diverse discussioni con gli autori, Corrado tagliò l’ultima parola al fine di consentire future aggiunte “creative”.

E fu proprio lui stesso a condurre il programma dal suo esordio, il quale prevedeva appunto ben sei ore di diretta prima di passare il testimone al TG1.

Da quella prima puntata ad oggi il format ha subito diverse trasformazioni, conservando però l’intento iniziale, e cioè tenere compagnia agli italiani la domenica pomeriggio. Alla sua conduzione si sono alternati diversi volti noti della tv come Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Gianni Boncompagni, Luca Giurato, Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli, Tullio Solenghi, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini e – come oggi – Mara Venier.

Domenica in streaming e tv

Tutte le puntate di Domenica in sono visibili in chiaro, gratis, su Rai 1 tutte le domeniche a partire dalle ore 14.

La trasmissione va in onda anche in streaming tramite la piattaforma RaiPlay.

Le interviste e le puntate sono disponibili dalle ore successive all’orario di messa in onda grazie alla piattaforma on demand su Raiplay.