Discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella, dove vederlo: diretta tv e streaming

DISCORSO PRESIDENTE DOVE VEDERLO – Come ogni anno anche stasera, 31 dicembre 2018, va in onda a reti unificate il discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Alle 20.30, infatti, Sergio Mattarella onorerà questa ormai storica tradizione, tirando le somme dell’anno che finisce e fissando obiettivi e speranze per quello che comincia.

Discorso presidente dove vederlo | Diretta tv

Sergio Matterella, in diretta dalla sua residenza istituzionale, il palazzo del Quirinale, parlerà agli italiani fornendo un consuntivo dei traguardi sociali e politici raggiunti nel corso dell’anno ormai al tramonto e delineando i migliori propositi per quello che si appresta ad albeggiare.

Il discorso andrà in onda, a reti unificate su tv e radio, a partire dalle 20.30 e per una durata di circa 20 minuti.

La Rai, anche stavolta, produce il messaggio di fine anno per conto della struttura Rai Quirinale e lo diffonde su tutte le reti nazionali, quindi Rai 1, Rai 2, Rai 3 – anche in alta definizione – mentre per quanto riguarda Mediaset il discorso di Mattarella sarà trasmesso da Canale 5 (e Canale 5 HD).

Il discorso, infine, va in onda su La 7 con un collegamento dal TG La7, su TV8 e su Sky Tg24.

Rai News, inoltre, a partire dalle 20 trasmetterà uno speciale con l’intervento anche dela presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel.

Se non avete a disposizione la tv, ricordiamo che il discorso sarà trasmesso anche via radio sulle frequenze Rai e in diretta streaming sul canale You Tube del Quirinale.