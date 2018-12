Discorso di fine anno del presidente Mattarella in streaming

DISCORSO MATTARELLA STREAMING – Come ogni anno anche stasera, 31 dicembre 2018, va in onda a reti unificate il discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Alle 20.30, infatti, Sergio Mattarella onorerà questa ormai storica tradizione, tirando le somme dell’anno che finisce e fissando obiettivi e speranze per quello che comincia.

Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica viene tenuto dalla più alta carica dello Stato, ininterrottamente, da quando è nata la Repubblica. Infatti il primo messaggio fu quello di Luigi Enaudi del 31 dicembre 1949.

Ma quello del capo di Stato non sarà l’unico messaggio ad essere trasmesso: anche Matteo Salvini – il vicepremier leghista e ministro degli Interni – terrà un suo personale discorso di buon augurio al popolo italiano (qui dove vederlo) e, infine, Beppe Grillo (qui dove vederlo).

Il 1° gennaio, invece, faranno poi il loro discorso anche Di Maio – Di Battista (qui dove vederlo).

Discorso Matterella Streaming | Diretta dal canale del Quirinale

Il messaggio di fine anno di Sergio Mattarella può essere seguito in diretta streaming sul canale You Tube del Quirinale cliccando qui.

