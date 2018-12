Discorso Grillo fine anno su blog e Facebook: dove vederlo in diretta

DISCORSO GRILLO FINE ANNO DOVE VEDERLO – Beppe Grillo anche il 31 dicembre 2018 darà vita al consueto contro discorso di fine anno.

Il Capodanno 2018, quindi, per il popolo del Movimento 5 stelle sarà scandito dalle parole del leader e fondatore che, per l’occasione, ha scelto di farsi chiamare “l’elevato”.

Discorso Grillo fine anno dove vederlo

Il garante dei 5 stelle concluderà il 2018, come sua tradizione, con il contro-discorso sul suo blog e su Facebook che sarà trasmesso in contemporanea con il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Vi auguro un felice ultimo dell’anno fatto di ottimo propositi per l’anno che verrà”. Questo il messaggio con cui Beppe Grillo ha annunciato sul suo blog personale l’appuntamento.

“Pensate” scrive Grillo “sono passati venti anni dal mio primo discorso all’umanità. Belin, come passa il tempo per voi mortali”.

Grillo e il discorso di fine anno 2017

Un anno fa, con il centrosinistra al governo con i voti di Forza Italia, Grillo mostrava sicurezza: “Noi affrontiamo questo 2018 con un po’ più di allegria, di serenità, un po’ più di respiro. Abbiamo fatto una nuova associazione perché quella che avevamo era un po’ confusa. Stiamo diventando adulti. Dovete anche avere pazienza. Stiamo diventando adulti”.

“Stiamo passando la fase da bambino e stiamo diventando adulti con una nuova società di cui io sono ancora il garante. Una nuova società che dà la possibilità adesso di farle parlamentarie e quindi selezionare le persone in modo più limpido, trasparente e regolare senza avere processi, contro processi. Mi sembra un fatto interessante”.

“Andremo avanti e se non saremo eletti questa volta allora dovremo pensare a delle elezioni per eleggere un popolo nuovo. Auguri! Vi abbraccio in una maniera strepitosa questa volta! Lo dovete sentire fisicamente. E io ci sono! Sarò un po’ defilato, un po’ lì, ma io sono sopra perché io sono l’Elevato. BUON 2018 A TUTTI!”.

Discorsi fine anno 2019: Mattarella al Quirinale, gli “altri” su Facebook

Come ogni anno sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diretta dal Quirinale ad augurare buon anno agli italiani.

L’1 gennaio 2019 appuntamento invece con il duo Di Maio – Di Battista (qui dove vederlo)