DISCORSO DI MAIO DI BATTISTA DOVE VEDERLO – Martedì 1 gennaio la scena politica sarà “occupata” dai due leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista.

Dopo il rientro dal Sudamerica di Di Battista, i due esponenti principali del M5s hanno deciso di trascorrere insieme il Capodanno “in un luogo top secret”, spiegano dai rispettivi staff, “ma non lontano da Roma”.

Sarà l’occasione non solo per un brindisi, ma anche, se non soprattutto, per un approfondito confronto sullo scenario politico, per fare un bilancio dei primi mesi di governo Conte e per gettare le basi verso le prossime elezioni europee.

Al momento non è in ballo l’ipotesi dell’ingresso di Di Battista nell’esecutivo giallo verde. I rumors vogliono invece l’ex deputato come l’uomo su cui puntare per le Europee 2019.

Discorso di Di Maio e Di Battista dove vederlo

L’appuntamento è per la mattina di martedì 1 gennaio 2019. Il discorso di Di Maio e Di Battista sarà in diretta sulle pagine Facebook dei due esponenti del Movimento 5 stelle. Questa la pagina di Di Maio e questa quella di Di Battista.

Non si sa l’orario in cui il video sarà trasmesso in diretta: per ricevere una notifica del momento in cui il video andrà in onda è sufficiente cliccare “mi piace” sulle pagine Facebook di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista.

Discorsi fine anno 2019: Mattarella al Quirinale, gli “altri” su Facebook

Come ogni anno sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diretta dal Quirinale ad augurare buon anno agli italiani.

Il 31 dicembre sarà anche il momento dei messaggi di fine anno di Matteo Salvini (qui dove vederlo) e di Beppe Grillo (qui dove vederlo).

L’1 gennaio 2019 appuntamento invece con il duo Di Maio – Di Battista (qui dove vederlo)