DISCORSO DI FINE ANNO MATTARELLA – Come ogni anno anche stasera, 31 dicembre 2018, va in onda a reti unificate il discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Alle 20.30, infatti, Sergio Mattarella onorerà questa ormai storica tradizione, tirando le somme dell’anno che finisce e fissando obiettivi e speranze per quello che comincia.

Discorso di fine anno Mattarella | Quando e dove va in onda

Come vuole una tradizione ormai storica, anche il 2018 verrà salutato dal presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno. Sergio Matterella, in diretta dalla sua residenza istituzionale, il palazzo del Quirinale, parlerà agli italiani fornendo un consuntivo dei traguardi sociali e politici raggiunti nel corso dell’anno ormai al tramonto e delineando i migliori propositi per quello che si appresta ad albeggiare.

Il discorso andrà in onda, a reti unificate su tv e radio, a partire dalle 20.30 e per una durata di circa 20 minuti.

La Rai, anche stavolta, produce il messaggio di fine anno per conto della struttura Rai Quirinale e lo diffonde su tutte le reti nazionali, quindi Rai 1, Rai 2, Rai 3 – anche in alta definizione – mentre per quanto riguarda Mediaset il discorso di Mattarella sarà trasmesso da Canale 5 (e Canale 5 HD).

Il discorso, infine, va in onda su La 7 con un collegamento dal TG La7, su TV8 e su Sky Tg24.

Rai News, inoltre, a partire dalle 20 trasmetterà uno speciale con l’intervento anche dela presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel.

Se non avete a disposizione la tv, ricordiamo che il discorso sarà trasmesso anche via radio sulle frequenze Rai e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play.

Discorso di fine anno Mattarella | Una lunga tradizione

Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica viene tenuto dalla più alta carica dello Stato, ininterrottamente, da quando è nata la Repubblica. Infatti il primo messaggio fu quello di Luigi Enaudi del 31 dicembre 1949.

Salvini, Grillo, Di Maio e Di Battista: sarà un Capodanno “social”

Matteo Salvini. Beppe Grillo. La “strana coppia” formata da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Per la prima volta il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sarà il solo a salutare l’anno che si chiude con il “discorso agli italiani”.

Tutti i leader del governo Lega-Movimento 5 stelle, chi con ruoli di governo, chi da guru e chi, ancora, da figliol prodigo hanno infatti dato appuntamento sui rispettivi canali social ai propri elettori per un messaggio di fine anno.