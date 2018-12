Dieta chetogenica | Prodotti | Alimenti | Rischi | Controindicazioni | Menù

DIETA CHETOGENICA – In inglese è definita Keto diet. La dieta chetogenica è un regime alimentare basato sulla riduzione dei carboidrati, che porta di conseguenza alla produzione da parte dell’organismo del glucosio necessario alla sopravvivenza e al consumo dei grassi contenuti nel tessuto adiposo.

I chetoni, o corpi chetonici, presenti nel sangue favoriscono il dimagrimento.

Non esiste un modello unico di tale dieta, ma è più che altro uno schema che segue determinate caratteristiche: in primis si tratta di diete ipocaloriche, a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto proteico.

> QUI TUTTE LE DIETE PER DIMAGRIRE VELOCEMENTE

Tra gli alimenti più consigliati, la carne, il pesce, le uova, i formaggi, gli ortaggi. Sono invece da evitare cereali, patate, legumi e bevande alcoliche.

Oltre che per dimagrire, la dieta chetogenica è consigliata come terapia alimentare per curare l’iperglicemia o l’ipertrigliceridemia, o per la riduzione dei sintomi legati all’epilessia infantile (ma solo sotto controllo medico).

Mai iniziare quindi diete chetogeniche suggerite dal personal trainer o fai-da-te per un generico dimagramento, ma esclusivamente per determinate patologie.

Quando si è in chetosi, l’organismo, ed in particolare il cervello, utilizzano i corpi chetonici come fonte di energia.

Si tratta di un regime alimentare oggi molto in voga, ma ci sono diversi falsi miti che bisogna sfatare.

Innanzitutto non è vero che si possono consumare grassi saturi in maniera indiscriminata, anche se la riduzione dei carboidrati prevista da questa dieta è compensata proprio da fonti grasse, che dovrebbero rappresentare il 75% di questo schema alimentare.

Molti esperti, inoltre, mettono in guardia da possibili complicanze dovute alla dieta chetogenica, come calcoli renali, carenze di vitamine e minerali, diminuzione della densità minerale ossea, disturbi gastrointestinali e un aumento del rischio di colesterolo e malattie cardiache.

L’alcol, per chi segue questa dieta, non è obbligatoriamente bandito, ma bisogna senz’altro fare attenzione quando si beve.

Altri miti da sfatare sono l’obbligo di dover digiunare o abbandonare l’attività fisica.