Come vestirsi a Capodanno – Il 31 dicembre è un giorno speciale, si festeggia l’ultimo giorno dell’anno insieme alle persone più care.

Che lo si festeggi in casa, in un ristorante o in una piazza gremita di persone per assistere al concertone il look è sempre un dettaglio importante.

Se sei indeciso su come vestirti la notte di Capodanno, qui di seguito puoi trovare dei consigli e tante idee per ogni budget.

La regola sarebbe quella di puntare sul rosso, se non per l’abito o un accessorio, sicuramente dovreste farlo per l’intimo. Se non altro perché porta fortuna.

Anche le paillettes e i tessuti cangianti sono una buona scelta per l’ultimo dell’anno. Il consiglio è comunque quello di scegliere capi che potrete indossare anche in altre occasioni, e quindi non solo a Capodanno.

Se deciderete di festeggiare Capodanno all’interno di un ristorante, l’outfit che consigliamo di sfoggiare per il Cenone dovrà essere elegante.

Se la cena dell’ultimo dell’anno si svolgerà invece a casa di amici o parenti non sarà necessario indossare un look eccessivamente elegante.

Come vestirsi a Capodanno 2019 | Consigli per lei

iShine Abito Senza Maniche Corto di Donne Brillante Paillettes Mini Abito

Puoi acquistare il prodotto a questo link

