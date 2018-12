Fino a 650 euro per vedere Chiara Ferragni mentre si trucca. Sì, avete capito bene. Tanto costa poter assistere al trucco della influencer e imparare da lei, e dal suo truccatore Manuele Mameli, i segreti del caso.

Iniziativa che sembrerebbe avere grande successo. I biglietti per la sua prima masterclass di make-up, in programma il 9 febbraio 2019 al Teatro Vetra di Milano, infatti stanno andando a ruba.

In pochi minuti sul sito della Beauty Bites Masterclass di Chiara Ferragni è stato registrato un boom di accessi, con 37mila persone in coda. Boom che ha spinto l’organizzazione a raddoppiare le date: ecco infatti che è spuntata la data bis, il 10 febbraio.

Ma cosa prevede la MasterClass? “Beauty Bites è la MasterClass pensata da Chiara Ferragni e Manuele Mameli per permettere ai followers di passare dal virtuale al reale. L’esperienza vi farà immergere a 360 gradi nell’universo di Chiara e Manuele, entrando nella loro personale make-up room per scoprire come sentirsi più belli per affrontare con ottimismo le sfide di ogni giorno”.

“L’evento pomeridiano della durata di circa quattro ore consisterà in due parti: la prima dedicata a consigli beauty più tecnici per i professionisti e la seconda chiamata “tutorial” durante la quale anche i meno esperti potranno mettersi alla prova. Nella seconda parte Chiara si cimenterà nel replicare da sola i consigli di Manuele come una vera beauty junkie”.

I prezzi? Variano a seconda di cosa si desidera fare.

Il costo del Regular ticket (il biglietto basic) è di 350 euro e comprende una make up bag Beauty Bites da 150 euro, l’attestato di partecipazione alla masterclass, posti a sedere nel terzo settore del teatro e un California buffet.

L’Exclusive ticket, biglietto da 450 euro, – oltre ai vantaggi del primo – include un posto a sedere nel settore centrale del teatro e una make up bag del valore di 350 euro.

Il Vip ticket da 650 euro include foto con l’influencer e il make-up artist Manuele Mameli, una borsetta Beauty Bites da 500 euro, ingresso prioritario nel teatro con uscita prolungata fino alle 20, posti a sedere sotto palco e la possibilità di personalizzare il proprio make up look con professionisti di Sephora e prodotti Lancome.

Tagliando, da 650 euro, che è andato letteralmente a ruba.

Iniziativa che, ovviamente, ha generato tante polemiche tra i follower e non solo della moglie di Fedez che però, ad ora, non ha risposto. E magari non lo farà mai. Appuntamento alla MasterClass, ma solo se disposti a pagare le cifre di cui sopra.