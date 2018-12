Chiara Ferragni chi è | The blonde salad | Instagram | Influencer | Fedez | Leone

CHIARA FERRAGNI CHI E’ – Blogger, imprenditrice, mamma. Non soltanto del piccolo Leone, nato dal matrimonio con il rapper milanese Fedez, ma anche di tutte le influencer che oggi riempiono Instagram pubblicizzando i prodotti più disparati.

Se Chiara Ferragni infatti non avesse avuto per prima l’idea di farsi immortalare con addosso capi ricercati, facendosi notare tanto dagli esperti di moda quanto dagli utenti del web, forse oggi non esisterebbe questo moderno modo di guadagnare con i social, sfruttato da tante altre sue colleghe.

Nata a Cremona nel 1987, in pochi anni Chiara Ferragni ha raggiunto una fama incredibile (e un fatturato da capogiro), non solo in Italia. Il suo marchio infatti gira moltissimo in Cina; negli Stati Uniti ha tenuto corsi ad Harvard su come ha fatto a creare il suo impero; per Forbes, nel 2017, è stata anche l’influencer di moda più importante del mondo.

In Italia, nel bene e nel male ogni giorno si parla di lei. Tantissimi i consensi che raccoglie, soprattutto tra i giovanissimi, ma anche le critiche ricevute, soprattutto in relazione al suo stile di vita e alla sua esposizione mediatica.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Ferragni.

Chiara Ferragni chi è | Gli inizi | The blonde salad

Nata a Cremona il 7 maggio 1987, dopo il diploma al liceo classico Manin di Cremona si iscrive al corso di laurea in giurisprudenza all’università Bocconi di Milano.

Non termina, tuttavia, gli studi. Nello stesso periodo (è il 2009) infatti, assieme al fidanzato di allora, Riccardo Pozzoli, apre il blog “The blonde salad”, cui decide di dedicarsi appieno. Già dal nome si capisce che il progetto si occupa di un mix di interessi, dall’abbigliamento ai consigli di viaggio, dal cibo alla bellezza.

Sul blog Chiara pubblica moltissimi suoi scatti, lanciando nuove mode grazie ai vestiti che indossa o dando consigli sui vari luoghi da visitare nelle grandi città.

Ferragni e Pozzoli rimangono soci in affari anche al termine del loro fidanzamento. Il blog si specializza nel settore moda e inizia a essere sempre più seguito. Con il tempo, da un semplice sito di lifestyle, si trasforma in una vera piattaforma commerciale.

Chiara Ferragni chi è | La fama

La giovane cremonese si trasforma così in una vera imprenditrice: nel 2010 lancia la propria linea di scarpe e accessori, attira l’interesse di case di moda come Dior, Ermenegildo Zegna, Benetton, Mango, Vuitton.

In questi anni la blogger presta la propria immagine per tantissime campagne pubblicitarie.

Nel 2016 il suo blog si trasforma in un portale di e-commerce, con vendita diretta dei prodotti firmati dalla Ferragni e anche una propria rivista online. La linea Chiara Ferragni Collection diventa una delle più appetibili sul mercato.

Il fatturato dell’azienda di The blonde salad lievita tantissimo, come aumentano anche i dipendenti. Nel 2016 i prodotti Ferragni vengono distribuiti in circa 315 punti vendita, per un giro di affari di 20 milioni di euro.

Tra i progetti della cremonese c’è anche un docufilm autobiografico. La produzione del documentario sembra però essersi arenata: pare infatti che nessuna casa produttrice sia pronta ad acquistarlo.

Chiara Ferragni chi è | I riconoscimenti

Con la fama, per l’influencer arrivano anche dei prestigiosi riconoscimenti. Nel 2013, il sito Business of Fashion la inserisce nell’elenco delle 500 personalità più influenti della fashion industry.

Due anni dopo è il turno di Forbes, che la inserisce nella lista delle top30 minori di 30 anni.

Nel 2017, ancora Forbes la nomina influencer più potente del mondo nel settore della moda e nel frattempo Instagram la classifica come secondo utente più interessante tra tutti.

Nel 2018, infine, il Corriere della Sera inserisce Ferragni nella lista di Futuro Italia. In sua compagnia, gente del calibro di Mario Draghi e Giorgio Armani.

Chiara Ferragni chi è | L’amore con Fedez

Nel 2016 alcuni paparazzi sorprendono la Ferragni in compagnia del rapper Fedez. L’influencer allora ammette la loro storia d’amore che, curiosamente, è nata dopo che il cantante le ha dedicato una rima nella sua “Vorrei ma non posto”, scritta con J-Ax.

“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”: questa la frase in questione.

A giugno 2017, durante il concerto (sempre con J-Ax) all’Arena di Verona, Fedez chiede alla Ferragni di sposarla. Davanti a loro, una platea di migliaia di persone.

Pochi mesi più tardi i due annunciano di essere in attesa del loro primo figlio. Leone Lucia Ferragni (la coppia ha deciso di registrare il figlio con il doppio cognome) nasce il 19 marzo 2018 a Los Angeles (altra scelta dei genitori, per permettere al piccolo Leone di avere la doppia cittadinanza).

Il piccolo sarebbe dovuto nascere il 9 aprile, ma a causa di complicazioni legate alla gravidanza è nato prima. Complicazioni che avevano compromesso anche la partecipazione della fashion blogger agli Oscar 2018.

Il 1 settembre del 2018, poi, Ferragni e Fedez convolano a nozze. Il loro viene ricordato come il matrimonio dell’anno: tantissimi i nomi prestigiosi invitati nella cornice della Dimora delle Balze di Noto, in Sicilia. Per loro (150 persone circa) Alitalia ha riservato un volo tutto per loro. Non sono mancate le polemiche.

Nell’ottobre del 2018, Fedez e Ferragni confessano che Leone ha dovuto subire un piccolo intervento chirurgico all’orecchio.

Ferragni, inoltre, confessa ai suoi follower di sognare una famiglia numerosa. Dunque, dopo Leone, potrebbero essere in porto nuovi figli per la coppia più discussa di Instagram

Chiara Ferragni | Vita privata

Vista la grandissima esposizione mediatica cui scientemente l’imprenditrice ha deciso di esporsi, è difficile parlare di una vita privata della Ferragni.

Sposata con il rapper Fedez, con cui appare sempre molto affiatata, Chiara ha anche due sorelle minori, Francesca e Valentina. Anche quest’ultima fa parte di The blonde salad.

Secondo un’indiscrezione di Affari Italiani, Ferragni avrebbe deciso di tornare all’università per concludere gli studi, abbandonati negli anni della Bocconi per dedicarsi all’attività imprenditoriale. Sarebbe stato lo stesso ateneo, ripetendo una prassi utilizzata spesso, ad invitarla a completare il ciclo di studi, ricevendo una risposta positiva dalla blogger.

Chiara Ferragni chi è | Social

Sui social network Chiara Ferragni fa numeri incredibili. Il suo account Instagram (QUI il profilo ufficiale) è uno dei più ricercati in assoluto: oltre 15 milioni di follower, un numero altissimo che cresce con una rapidità disarmante.

Su Facebook l’imprenditrice è presente solo con un account di The blond salad, che però gode di oltre 1,2 milioni di fan. Su Twitter invece i fan di Ferragni sfiorano i 400mila.