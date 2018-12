Carlo Conti: carriera, vita privata e curiosità sul conduttore di Tale e Quale Show

Carlo Conti | Carriera | Vita privata | Moglie | Tale e Quale Show | Instagram

Carlo Conti (Firenze, 13 marzo 1961), ora in onda con la sua trasmissione Tale e Quale Show, è uno dei conduttori tv più conosciuti e importanti del nostro Paese.

Un volto che da decenni entra nelle case degli italiani con programmi tv di tutti i tipi. Anche il Festival di Sanremo di cui è stato direttore artistico e presentatore per tre edizioni: 2015, 2016 e 2017.

Carlo Conti | Carriera

Figlio di Giuseppe e Lolette, cresce senza il padre che muore quando aveva 18 mesi. Terminati gli studi di ragioneria ottiene un posto fisso come bancario ma nel 1986 si dimette per inseguire la sua passione in radio lavorando nelle prime radio private fiorentine.

Nel 1977 fonda insieme con alcuni amici Radio Firenze Nova, mentre nel 1978 entra a Radio Firenze 2000 dove comincia la sua attività di disc jockey e di speaker. Esordisce come conduttore radiofonico nel programma Estate 2000.

Successivamente, Conti apre una propria radio locale a Scandicci (Radio Antenna X) e nel 1979 passa a Radio Diffusione Firenze (Rdf).

Agli inizi degli anni ottanta dirige Lady Radio e conduce Radio Notte in onda su un network regionale di radio assieme a Marco Vigiani, Giorgio Panariello, Walter Santillo e Alberto Lorenzini.

Nel 1981 conosce Leonardo Pieraccioni con il quale nel 1986 crea la prima di una lunga serie di trasmissioni comiche come Succo d’Arancia su Teleregione Toscana dove esordisce anche Giorgio Panariello, già suo compagno di scuola. I tre toscani formano così un trio comico chiamato Fratelli d’Italia.

Nel 1985 pubblica il brano musicale Through The Night, di genere italo-disco da lui interpretato con lo pseudonimo di Konty. Nello stesso anno esordisce in Rai con la conduzione del programma musicale Discoring. Il primo passo di una carriera importante e luminosa che ne ha fatto negli anni il conduttore di punta della Rai.

Ma vediamo nel dettaglio i programmi condotti e spesso ideati dal conduttore toscano:

Un ciak per artisti domani (Teleregione Toscana, 1982)

Succo d’arancia (Teleregione Toscana, 1984-1989)

ViboStar (Rai 3, 1985- 1987)

Discoring (Rai 1, 1985-1986)

Il Festival del Pianobar (Rai 1, 1985)

L’uomo e lo sport (Rai 1, 1987)

Vernice fresca (Teleregione Toscana, Cinquestelle, 1989-1993)

Big! (Rai 1, 1991-1993)

L’attesa (Rai 1, 1992)

Serata d’amore (Rai 2, 1993)

Telethon (Rai 1, 1992-1993, 1996)

La festa della mamma (Rai 1, 1993)

Giochi senza frontiere (Rai 1, 1993)

Uno per tutti (Rai 1, 1993-1994)

Aria fresca (Teleregione Toscana, Videomusic, Telemontecarlo, 1995-1996)

Buon 1996 (Videomusic, 1995-1996)

Su le mani (Rai 1, 1996)

Luna Park (Rai 1, 1996-1997)

La zingara (Rai 1, 1996-1997)

I fatti vostri – Buon Natale in Famiglia (Rai 2, 25 dicembre 1996) – inviato

Mezzanotte, angeli in piazza (Rai 1, 1996)

Va ora in onda (Rai 1, 1997)

E’ andato in onda (Rai 1, 1997)

Miss Italia nel mondo (Rai 1, 1997-2002, 2004-2006)

Il gran finale di storie al microscopio (Rai 1, 1997)

Colorado (Rai 1, 1997-1998)

Cocco di mamma (Rai 1, 1998)

Sanremo Top (Rai 1, 1998)

In bocca al lupo! (Rai 1, 1998-2000)

Sanremo si nasce (Rai 1, 1999)

Premi David di Donatello (Rai 1, 1999-2000, 2018)

Zitti tutti! – Parlano loro (Rai 1, 1999)

Millennium (Rai 1, 1999)

Il mondo è piccolo (Rai 1, 2000)

Domenica in (Rai 1, 2000-2002)

Il gladiatore (Rai 1, 2001)

Speciale Venerdì Santo (Rai 1, 2001)

I raccomandati (Rai 1, 2001, 2003-2008)

Il castello (Rai 1, 2002-2003)

Baciami Versilia (Rai 1, 2002-2004)

Una notte a Sirmione (Rai 1, 2003-2007, 2009)

Serata bestiale (Rai 1, 2003)

L’anno che verrà (Rai 1, 2003-2008, 2011-2013)

E ancora:

Azzardo (Rai 1, 2003)

Miss Italia (Rai 1, 2003-2006, 2008)

Miss Italia Notte (Rai 1, 2003-2006, 2008)

50 canzonissime (Rai 1, 2004-2007)

Gran galà delle gocce d’acqua (Rai 1, 2004)

Premio Regia Televisiva (Rai 1, 2004, 2009-2010, 2012)

Ritorno al presente (Rai 1, 2005)

Ma chi sei Mandrake? (Rai 1, 2005)

Una notte con… (Rai 1, 2005)

L’eredità (Rai 1, 2006-2018)

Alta tensione – Il codice per vincere (Rai 1, 2006, 2008)

Fratelli di Test (Rai 1, 2007)

I Fuoriclasse (Rai 1, 2007)

I migliori anni (Rai 1, 2008-2011, 2013, 2016-2017)

Con il cuore – Nel nome di Francesco (Rai 1, dal 2008)

Premio Barocco (Rai 1, 2009)

Premio Rodolfo Valentino (Rai 1, 2009-2010)

L’eredità – Speciale Telethon (Rai 1, 2009-2013)

Voglia di Aria Fresca (Rai 1, 2010)

Non sparate sul pianista (Rai 1, 2010)

Lasciami cantare (Rai 1, 2011)

L’eredità – Speciale fratelli di Test (Rai 1, 2011)

Tale e quale show (Rai 1, dal 2012)

Tale e quale show – Il torneo (Rai 1, dal 2012)

Wind Music Awards (Rai 1, dal 2012)

Telethon (Rai 1, 2013)

Tale e quale show – Duetti (Rai 1, 2013)

Si può fare! (Rai 1, 2014-2015)

La partita del cuore (Rai 1, 2014, 2018)

Festival di Sanremo (Rai 1, 2015-2017)

Affari tuoi (Rai 1, 1º aprile 2015)

Techetechetè (Rai 1, 16 luglio 2015)

Il Volo – Un’avventura straordinaria (Rai 1, 2015)

L’eredità – Speciale AIRC (Rai 1, 2015-2017)

Sanremo Giovani 2015 (Rai 1, 2015)

Pooh – Amici per sempre (Rai 1, 2016)

Tale e quale show (Rai 1, 2016)

Sarà Sanremo (Rai 1, 2016)

Pavarotti – Un’emozione senza fine (Rai 1, 2017)

60 Zecchini (Rai 1, 2017)

Ieri e oggi (Rai 3, dal 2018)

La Corrida (Rai 1, dal 2018)

Un Natale d’Oro Zecchino (Rai 1, 2018)

Oltre al “ruolo” di conduttore e autore tv dei suoi programmi, Carlo Conti ricopre la carica di direttore artistico di Radio Rai.

Carlo Conti ha perso il padre Giuseppe nell’agosto del 1962, ad appena 18 mesi di vita, a causa di un tumore al polmone ed è cresciuto con la madre Lolette e con i nonni. E’ noto per essere molto riservato sulla sua vita privata.

Vive a Firenze e il 16 giugno 2012 ha sposato la costumista Francesca Vaccaro. L’8 febbraio 2014, a Firenze, è nato il loro primogenito, Matteo, spesso citato negli esilaranti scambi di battute con l’amico Leonardo Pieraccioni, padre di una femminuccia.

Come tutti i fiorentini, è tifosissimo della Fiorentina.

È noto anche per la sua abbronzatura, infatti il conduttore non ha mai negato di fare uso delle lampade abbronzanti.

Carlo Conti è presente sui social network. In particolare Facebook (qui il suo profilo) e ha un sito internet (qui il link). Su Instagram esiste un profilo Carlo Conti, ma non essendo stato autenticato dal famoso social, non lo possiamo considerare ufficiale.