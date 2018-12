Capodanno al Circo Massimo: il programma degli eventi di stasera a Roma

Capodanno Circo Massimo programma | Roma | Notte di San Silvestro 2019 | Vinicio Capossela | Achille Lauro

CAPODANNO CIRCO MASSIMO PROGRAMMA – Un programma fittissimo di eventi, nella splendida cornice del Circo Massimo di Roma, per salutare come si deve il 2018 e festeggiare al meglio l’avvento dell’anno nuovo. Cresce l’attesa nella Capitale per l’evento clou della serata di Capodanno, la Festa di Roma 2019.

Per l’occasione, Circo Massimo si trasforma in una piazza, dove sono previste circa 40mila persone, in uno spettacolo di luci, suoni, fuochi d’artificio e tanta bella musica, grazie al tradizionale Concertone.

Il programma della Festa di Roma 2019 è ricchissimo. Quella del Circo Massimo è solo la prima di una serie di tappe che toccano tutta la Capitale fino alle 21 di giorno 1 gennaio, in una giornata di musica e divertimento pensata pensata per festeggiare il nuovo anno, ma anche per celebrare il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna.

Sul palco allestito nel Circo Massimo è attesa una lista di ospiti di livello assoluto: su tutti, Vinicio Capossela e Achille Lauro. Di seguito il programma della serata.

Capodanno Circo Massimo programma | Dalle 21.00 fino alle 03.00

Ore 21.10: Intro di Kitonb: un light show musicale della grande compagnia romana di teatro aereo urbano che vanta meritati successi internazionali.

Ore 21.30: Concerto della Piccola Orchestra di Tor Pignattara.

Ore 22.00: Intermezzo dei Kitonb con Ode alla luna.

Ore 22.15: Concerto di Vinicio Capossela dal titolo In difesa della Luna, breve viaggio di andata e ritorno dal Circo Massimo alla Luna in tributo a Guido Ceronetti, ai lunatici, ai seleniti, ai gladiatori, agli allunanti.

Ore 22.45: Performance dei Kitonb Carillon, Il volo del tempo, un grande spettacolo di teatro urbano che si sviluppa tra la terra e il cielo e coinvolge lo spettatore a 360 gradi.

Dalle 23.50: Countdown e spettacolo pirotecnico a cura di Acea sonorizzati da Martux_M.

Ore 00.30: Live di Achille Lauro dalla nuova scena musicale romana con Boss Doms, Dj Pitch, Gow Tribes.

Ore 01.30: Vj set A cura di Dimensione Suono Roma con Nicola Teknick Perilli (dj), Davide Bertòn (voice) e Gianluca Olivieri (vj).

