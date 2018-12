Botti Capodanno 2019 | Dove vederli | Streaming | Divieti | Roma | Napoli | Firenze | Milano | Fuochi d’artificio

BOTTI CAPODANNO 2019 – Brindare all’arrivo del nuovo anno. In tutta Italia milioni di italiani si preparano a festeggiare il 2019 in casa, con amici e parenti, o in piazza.

Oltre ai brindisi, un’occasione per assistere a spettacoli, eventi e concerti nelle principali città del Paese. Da Roma a Milano, in molti centri quest’anno i fuochi d’artificio sono vietati.

Una decisione presa per questioni di sicurezza, per evitare il più possibile feriti e rischi per le persone, soprattutto per chi deciderà di trascorrere l’ultimo dell’anno in piazza.

Una scelta presa anche per tutelare gli animali, che soffrono terribilmente per i forti rumori causati dai fuochi pirotecnici.

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ad esempio, ha stilato un decalogo per aiutare i nostri cuccioli ad affrontare quello che per loro può essere un vero trauma, visto il loro udito così sviluppato.

Una scelta che accomuna non solo i grandi centri, ma anche diversi piccoli comuni del nostro Paese.

Botti Capodanno 2019 | Napoli

Tra le grandi città, l’unica a non rinunciare ai tradizionali botti è Napoli.

Scenario privilegiato della serata sarà il Lungomare di Napoli. I fuochi verranno sparati dalla zona di Castel dell’Ovo, in modo da permettere a tutti di poterli osservare, anche in lontananza o per chi si trova nelle zone più alte della città.