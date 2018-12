Auguri Capodanno 2019 Frasi | Cosa scrivere | Consigli utili | Bellissimi

AUGURI CAPODANNO 2019 FRASI – Non sapete come fare gli auguri di Capodanno 2019 al vostro capo? A un parente? Amici? Tranquilli, siete in buona compagnia. Non sempre infatti si può essere ispirati, a volte c’è bisogno di un aiutino, qualche frase da cui prendere spunto o, perché no, da copiare.

Il consiglio è di essere se stessi. Non citate filosofi se avete la 5a elementare… Semplicità è la parola chiave.

Di seguito qualche frase di auguri che potrebbe tornarvi utile in vista dei vostri auguri per Capodanno:

L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.

Nella dolce notte scintillante delle stelle, spera che tutte le tue aspirazioni si avverino. Possa ogni stella presente nel cielo, portare amore e allegria a te. Buon anno 2019!

Ogni nuovo anno ti offre l’occasione perfetta per iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Così fai la tua parte quest’anno e rendi il mondo un posto migliore per te stesso e gli altri. Buon anno 2019!

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni del prossimo anno e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!

Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.

Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon anno 2019

Auguri Capodanno 2019 frasi | E ancora:

Siamo al punto finale di quest’anno. Ho pensato di dover ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto sorridere. Sei di loro così qui va … grazie e un felice anno nuovo!

Ogni volta che penso al nuovo anno, penso sempre a te. Anche se siamo a chilometri di distanza, sei sempre desiderato bene e pregato per. Buon anno nuovo!

Possa questo nuovo anno portarti una vita piena di pace, calore e solidarietà nella tua famiglia e molta prosperità! Felice anno nuovo!

Festeggia questo nuovo anno con un sacco di fuochi d’artificio e dacci il benvenuto con un esplosione! Goditi il ​​tuo tempo con amici e familiari.

La vita è un diario accessibile pieno di pagine vuote che ti aspettano. Riempi la tua storia mentre vai.

Hai un anno fragrante come le rose, brillante come il sole, colorato come l’arcobaleno e allegro come l’allodola. Felice anno nuovo!

Apri gli occhi, guarda la luminosa giornata che ti aspetta, dimentica tutti i brutti sogni e ricomincia da capo. Ti auguro un meraviglioso Capodanno!

Nuove sono le speranze e le aspirazioni, le nuove sono le risoluzioni, i nuovi sono gli spiriti e il nuovo è l’anno! Qui ti auguro di essere abbracciato con uno glorioso e di affrontare tutti i tuoi sforzi futuri con vittoria e trionfo.

Bellezza, speranze, sogni, fiducia, fede, festa, freschezza … questo è l’inizio di un nuovo anno!

La risoluzione del mio nuovo anno è di evitare di incontrare persone che mi chiedono delle risoluzioni del mio nuovo anno.

