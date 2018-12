Ascolti tv domenica 30 dicembre 2018 | Se Dio vuole | Victoria II | I dieci comandamenti | Johnny Stecchino | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 30 dicembre – Clamoroso buco nell’acqua ieri sera per la serie tv Victoria II, trasmessa da Canale 5, che non è riuscita a catturare l’attenzione del grande pubblico, spostatosi in massa sulle reti concorrenti e soprattutto su Rai 1.

La prima rete nazionale infatti, grazie al film Se Dio vuole, è riuscita a stravincere la battaglia degli ascolti di domenica 30 dicembre: 3 milioni 923mila telespettatori per la pellicola con Marco Giallini e Alessandro Gassmann, con uno share del 18 per cento.

La serie tv storica Victoria II, su Canale 5, come detto va molto male, fermandosi a 1 milione 286mila ascolti, con solo il 5,9 per cento di share.

A superare la rete ammiraglia Mediaset anche altri concorrenti, solitamente indietro, come Rai 2: il film Principe azzurro cercasi, infatti, ha totalizzato 1 milione 956mila contatti e uno share dell’8,8 per cento.

Meglio di Victoria II fa anche Very Big Show, su Italia 1, che ha intrattenuto 1 milione 344mila persone (7,2 per cento).

Da segnalare, su Tv8, l’ottimo risultato dell’ennesima replica di Johnny Stecchino, con Roberto Benigni. Un classico che continua a interessare il pubblico: ieri sera in 854mila si sono fermati a guardare il film, con uno share del 4,1 per cento, addirittura superiore a quello raccolto da I dieci comandamenti su Rai 3 (3,3 per cento, 725mila telespettatori).

Su Rete4 Lo Specialista è stato visto da 1 milione 131mila spettatori, con il 5.6 per cento di share. Su La7, invece, TUT – Il Destino di un Faraone ha ottenuto il 2.8 per cento e 623mila ascolti. Circa 480mila spettatori e 2,3 per cento, infine, per Frankenstein Junior, sul Nove.

Ascolti tv domenica 30 dicembre 2018 | Preserale | Access prime time

Rai 1 ha dominato anche nella fase Access prime time grazie a I Soliti Ignoti, seguito da poco più di 5 milioni di telespettatori (22,3 per cento). Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint si è fermato a 3 milioni 288mila ascolti medi, con uno share del 14,6 per cento.

Su Italia1 CSI ha totalizzato 1 milione di spettatori (4,5 per cento), mentre su Rai 3 La Mia Passione è stato visto da 939mila spettatori, pari al 4,2 per cento.

Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha raggiunto 1 milione 88mila ascolti 4,9 per cento di share nella prima parte e 1 milione 348 mila (5,9 per cento) nella seconda.

Ascolti tv domenica 30 dicembre 2018 | Fascia pomeridiana

Da segnalare, infine, i grandi risultati di Domenica In nella domenica in cui Barbara D’Urso e la sua Domenica Live erano a riposo per le festività. Il programma di Rai 1, condotto da Mara Venier, è stato infatti seguito da quasi 3 milioni di persone, con uno share del 18,6 per cento.

Lontanissimo Canale 5, con Rodolfo Valentino – la Leggenda prima (1 milione 234mila spettatori e 8,4 per cento) e Domenica Rewind dopo (1 milione 237mila ascolti e 8,5 per cento di share).