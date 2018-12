Almo Bibolotti | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

ALMO BIBOLOTTI – Lo chef pugliese ha partecipato alla terza edizione di MasterChef Italia, ed è arrivato in finale insieme a Federico Ferrero – con cui perse però la sfida aggiudicandosi il secondo posto.

Bibolotti contestò moltissimo, anche nei mesi successivi alla chiusura della terza edizione, quella vittoria, ritenendo di essere più bravo del Dottore che non meritava la vittoria anche e soprattutto per la sua grande presunzione.

In ogni caso, dalla partecipazione al talent culinario più famoso d’Italia il Bibolotti ne ha fatta parecchia di strada: ad oggi lo chef (con un passato da Carabiniere) è un affermato imprenditore che gestisce insieme alla moglie Giovanna un albergo a 5 stelle per cani, il Biborani Dogs Hotel, e anche un ristorante aperto recentemente ad Amsterdam con Adriano Favia, il Fiko.

La sua passione per la cucina è stata infatti coniugata con quella per gli amici a quattro zampe e, così, è nato il suo nuovo business e anche un libro di ricette sempre dedicato ai cani e intitolato “Morso e Mangiato”.

Almo è però ora pronto a prendersi la sua rivincita e a tornare tra i fornelli del popolare show di Sky per partecipare alla prima edizione di MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

Almo Bibolotti | Biografia

Classe 1974, Almo è nato a Bari, dove vive attualmente e dove dirige il suo hotel di lusso per cani. Prima di partecipare a MasterChef è stato un ufficiale dei Carabinieri con la passione per la cucina, la quale è sorta durante gli anni dell’università; mentre infatti studiava giurisprudenza con l’aiuto di suo zio, Bibolotti ha imparato i rudimenti della cucina proprio nell’osservare quest’ultimo preparare pranzi e cene.

Lo chef ha sempre avuto il pallino per l’imprenditoria, quindi appena ha potuto ha portato avanti con coraggio e convinzione i suoi progetti. Non da solo, ma sempre insieme all’inseparabile moglie Giovanna: è stata lei ad iscriverlo subito al talent culinario non appena sono state aperte le selezioni.

Almo Bibolotti | Curiosità

Lo chef Bibolotti è stato uno dei concorrenti certamente più forti della terza edizione di MasterChef; infatti, il barese ha ricevuto tanti complimenti in diverse puntate e, soprattutto, è riuscito a non finire mai tra “i peggiori”.

Carlo Cracco è stato lo chef-giudice a sostenerlo maggiormente durate quell’edizione, ma anche quello a cui è toccato pronunciare, durante la puntata finale, il nome di Ferrero come vincitore.

Bibolotti, che nelle varie interviste ha sempre dichiarato che rifarebbe MasterChef “altre 100 volte”, non vede l’ora di potersi rifare di quell’amara sconfitta. “Da questa edizione mi aspetto di divertirmi, di riscattarmi dalla precedente sconfitta e di contribuire alla finalità benefica dell’iniziativa”, ha infatti dichiarato in un’intervista a Sky.

Almo in questi anni, inoltre, ha partecipato a molti programmi televisivi come Porta a Porta, Detto Fatto, Buongiorno Alice e Cronache Animali; lo chef è poi testimonial per Ballarini, noto marchio di pentole.

Almo Bibolotti | Vita Privata

Lo chef Almo è sposato con Giovanna e ha due figli.

Almo Bibolotti | Profili Social

Lo chef è molto attivo sui suoi profili social, sia su Facebook che Instagram che Twitter.