Alessandra Mastronardi | Chi è | Carriera | Vita privata | Età | Instagram

Alessandra Carina Mastronardi, meglio nota come Alessandra Mastronardi, da tempo è considerata una delle migliori giovani attrici italiane.

A dargli notorietà il ruolo di Eva Cudicini nella fortunata serie tv Mediaset, I Cesaroni. Da allora infatti Alessandra non si è più fermata conquistando cinema e tv.

Tra i suoi ruoli più importanti quelli nei film To Rome with Love di Woody Allen (2012), nella commedia L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi (2013) e nel film biografico Life di Anton Corbijn (2015), ma anche il ruolo di Francesca, protagonista femminile della seconda stagione della serie culto distribuita da Netflix Master of None.

Tra gli ultimi lavori: il ruolo nelle serie tv di Rai 1 “I Medici” e “L’Allieva“.

Alessandra Mastronardi | Età | Vita privata | Carriera

Alessandra Mastronardi nasce a Napoli il 18 febbraio 1986 da padre molisano, nativo di Villacanale, frazione di Agnone (in provincia di Isernia), e da madre napoletana.

All’età di 5 anni il trasferimento a Roma. Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive alla facoltà di Lettere e filosofia indirizzo spettacolo dell’Università La Sapienza.

Nel 1998 il debutto come attrice nella miniserie tv Amico mio 2, regia di Giorgio Capitani e Paolo Poeti, a cui fanno seguito Un prete tra noi 2 (1999), regia di Lodovico Gasparini, Lui e lei 2 (1999), Un medico in famiglia 3 (2003), regia di Claudio Norza e Isabella Leoni, Il veterinario, regia di José María Sánchez, e Il Grande Torino, diretta da Claudio Bonivento, in cui interpreta il ruolo di Rosa Di Girolamo, entrambe del 2005, e un episodio di Don Matteo 5 (2006).

Da registrare poi qualche partecipazione a produzioni cinematografiche e cortometraggi.

Poi la notorietà nel 2006 con la serie televisiva I Cesaroni. Anno in cui è anche protagonista del videoclip Stai bene come stai della band Le Mani, vincitore del Premio Videoclip Italiano 2007.

Successivamente appare su Sky Cinema, nel ruolo di Roberta, donna del Freddo, nella fortunatissima serie televisiva Romanzo criminale – La serie.

Dopo altri episodi dei Cesaroni ed alcune esperienze teatrali, Alessandra nel 2010 ricopre il ruolo di protagonista della miniserie in onda su Rai 1 Sotto il cielo di Roma, regia di Christian Duguay e ottiene un ruolo di rilievo nella miniserie Atelier Fontana – Le sorelle della moda, diretta da Riccardo Milani.

Nell’estate del 2011 partecipa alle riprese del film To Rome with Love, regia di Woody Allen, e della serie televisiva Titanic – Nascita di una leggenda, regia di Ciaran Donnelly.

Nel 2012 è Clelia, nella miniserie televisiva di Cinzia TH Torrini La Certosa di Parma, nuovamente Roberta per girare 4 episodi della quinta e sua ultima stagione dei Cesaroni e Angela nel film per il cinema L’ultima ruota del carro accanto ad Elio Germano per la regia di Giovanni Veronesi.

Nel 2014 veste poi i panni di Giulietta Capuleti nel film tv mediaset Romeo e Giulietta, prodotta dalla Lux Vide, accanto all’attore spagnolo Martiño Rivas e gira a Roma, assieme ad Alessandro Cattelan e Francesco Pannofino, il film per il cinema Ogni maledetto Natale, della regia di Giacomo Ciarrapico.

Poi è la volta del film per il cinema The Tourist, per la regia di Evan Oppenheimer, e Life, per la regia di Anton Corbijn.

Infine, ma solo per ora, le esperienze nelle serie tv “I Medici” e “L’Allieva”, in onda su Rai 1 a novembre 2018.

Alessandra Mastronardi | Vita privata | Fidanzato

Alessandra è da sempre molto attenta e riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Vive a Londra ormai da anni. Città in cui si è trasferita per amore di un ragazzo (ormai ex): Liam McMahon, attore irlandese con cui è stata per circa 6 anni.

Da più di un anno è fidanzata con Ross McCall, attore inglese famoso per la sua partecipazione alla serie White Collar. I due convivono e starebbero pensando di mettere su famiglia. Ad ammetterlo è stata la stessa attrice che in una recente intervista ha confidato: “Voglio un figlio”.

Alessandra Mastronardi | Instagram

L’attrice non molto attiva sui social. Ha comunque una pagina Instagram (qui il suo profilo), che aggiorna ogni tanto con contenuti legati al suo lavoro, alle sue idee e alla sua vita privata.