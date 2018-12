Stasera in tv 30 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Se Dio vuole | Principe azzurro cercasi

Cosa c’è stasera in tv 30 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di domenica 30 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 30 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Se Dio vuole

23:09 – TG1 60 Secondi

23:10 – Speciale Tg1

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Principe azzurro cercasi

23:10 – Un principe tutto mio 4

00:35 – Speciale Stracult

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:20 – I dieci comandamenti Anime salve

23:15 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Stasera su Rai 4

20:00 – Scorpion III ep.2

20:45 – Lol 🙂 ep.102

21:04 – Last Knights

22:56 – La battaglia dei tre regni

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – VICTORIA II

21:23 – VICTORIA II – CONFORTO E GIOIA – 1aTV

23:21 – STORIA D’INVERNO – 1 PARTE

Stasera su Italia 1:

19:30 – C.S.I. NEW YORK – OMONIMIA

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LADY HEATHER

21:20 – VERY BIG SHOW

00:20 – CHI HA PAURA DEL BUIO

01:30 – HO VINTO LA LOTTERIA DI CAPODANNO – 1 PARTE

Stasera in tv 30 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – LO SPECIALISTA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – LO SPECIALISTA – 2 PARTE

23:42 – BEHIND ENEMY LINES-DIETRO LE LINEE NEMICHE – 1 PARTE

Stasera su Canale 20:

19:54 – JURASSIC PARK III – 2 PARTE

21:00 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA IV – OPERAZIONE HAQQANI

21:45 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA IV – LO SCUDO UMANO

22:40 – HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA IV – SCAMBIO DI PRIGIONIERI

23:53 – SPEED – 1 PARTE

00:36 – TG COM

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – Serendipity – Quando l’amore e’ magia

23:00 – Se solo fosse Vero

Stasera su Rai Movie:

19:15 – Operazione San Gennaro

21:10 – Krakatoa est di Giava

23:30 – In ordine di sparizione

01:25 – Sola nel buio

Stasera su Cine Sony:

19:15 – Un perfetto criminale

21:00 – Trappola criminale

22:55 – Countdown – Conto alla rovescia

00:40 – 7 Seconds

Stasera su Iris:

21:00 – UN POLIZIOTTO ALLE ELEMENTARI

23:22 – THE ILLUSIONIST – L’ILLUSIONISTA

01:22 – CAPRI, HOLLYWOOD FESTIVAL

01:43 – NO SMOKING

Stasera su Tv8:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Johnny Stecchino

23:30 – Un Natale per due

01:20 – Sex Therapy

Stasera su Italia 2:

20:00 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – PORTIERE PARATUTTO

20:25 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – INCIDENTE IN CAMPO

20:45 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – LA PROMESSA DI MARK

21:10 – AMERICAN DAD – IL BACIO DEL SECOLO

21:35 – AMERICAN DAD – IL CALENDARIO DELLA CIA

21:55 – FUTURAMA – UN PARASSITA PERDUTO

22:20 – FUTURAMA – AMAZZONI IN AMORE

22:45 – HANNIBAL III – IL NUMERO DELLA BESTIA E’ 666

23:35 – HANNIBAL III – L’IRA DELL’AGNELLO

00:35 – PROFESSIONE FANTASMA – BAMBINA TROPPO AMATA

Stasera in tv 30 dicembre 2018 su La5:

19:53 – METEO.IT

19:55 – OPERATION CHRISTMAS- 2 PARTE

21:10 – SEGUENDO UNA STELLA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SEGUENDO UNA STELLA – 2 PARTE

22:55 – ORGOGLIO E PREGIUDIZIO – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

Stasera su Cielo:

20:25 – Affari di famiglia Quoque tu Rick?

20:50 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

21:20 – Lo straniero della valle oscura – The Dark Valley

23:25 – La vita di Adele

Stasera su Nove:

20:35 – Camionisti in trattoria

21:30 – Frankenstein Junior

23:35 – La confessione – 1^TVIl meglio del 2018

00:55 – Clima del terzo tipo – Meteo in technicolour

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – TUT – Il destino di un Faraone

23:00 – LA7 DOC – Bonaparte, la campagna d’Egitto

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

19:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:25 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – L’imprevedibile

22:15 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – 1^TVLe cose che facciamo per amore

00:10 – Dr. Pimple Popper: i 12 pop del Natale

01:35 – Disastri di bellezza

Stasera su Spike:

20:00 – I JEFFERSON 7′ Stagione Ep.17

20:30 – TUTTO IN FAMIGLIA Un ospite ingombrante

21:00 – TUTTO IN FAMIGLIA Calvin va a lavorare

21:30 – BATTISTOLOGY 2′ Stagione Ep.1

22:30 – BATTISTOLOGY 2′ Stagione Ep.2

23:30 – DA GRANDE

Stasera in tv 30 dicembre 2018 su Sky 1:

20:05 – Master – Chef All Stars Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

23:30 – Master – Chef All Stars Italia

Stasera su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop – Supercast

21:15 – Tre manifesti a Ebbing, Missouri Prima TV

23:15 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale

01:05 – Diverso da chi?