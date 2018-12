Albero cade sui cavi della seggiovia: sciatori bloccati e sospesi nel vuoto

Un albero è caduto sui cavi della seggiovia di Spiazzi di Gromo, in alta Val Seriana, in provincia di Bergamo.

Secondo quanto si apprende l’albero è caduto, appoggiandosi sui cavi dell’impianto. Decine gli sciatori rimasti bloccati sui seggiolini, sospesi nel vuoto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: a spaventare sono soprattutto le basse temperature che potrebbero causare problemi di assideramento alle persone bloccate sui seggiolini dell’impianto.

Albero cade sulla seggiovia | Gli aggiornamenti

Secondo quanto comunicato dai soccorsi, prontamente intervenuti nella zona di Spiazzi di Gromo, in alta Val Seriana, non ci sarebbero feriti seri, anche se sono diversi gli sciatori presi dal panico.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, il soccorso alpino e il personale della Croce Blu di Gromo. All’origine del crollo dell’albero le forti raffiche di vento delle ultime ore.

Diversi gli alberi caduti, con diverse piante finite sulle linee elettriche con conseguenti interruzioni dell’erogazione dell’energia in tutta la zona, tra la Valle di Scalve e l’Alta Valle Seriana.

Al momento si registra un solo ferito tra gli sciatori rimasti bloccati – sospesi nel vuoto – in cima alla seggiovia: raggiunto dai soccorritori, è stato trasportato in ospedale per la frattura di un femore.