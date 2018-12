Serie Tv Sky streaming siti legali: dove vederle tutte

SERIE TV SKY STREAMING – Esistono vari modi per vedere le serie tv Sky in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi contenuti trasmessi sulla Pay Tv sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però alcuni portali che offrono la possibilità di vedere le serie tv Sky in streaming live e in qualità HD.

Insomma, perdersi una puntata di The Walking Dead, The Big Bang Theory, Agents of S.H.I.E.L.D., Modern Family, dei Simpson, di Fox Crime o delle tante altre è sempre più difficile. E poi, qualora capitasse, c’è la funzione on demand…

Serie Tv Sky streaming siti legali: c ome e dove vederle tutte

Entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono i migliori siti per vedere le serie tv Sky in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale dato che, ricordiamo, la pirateria è un reato!

Si tratta del servizio di streaming di Sky che permette di vedere su smartphone, tablet e PC i contenuti del proprio abbonamento, comprese le serie tv, alla tv satellitare.

Sky Go è disponibile per i clienti residenziali Sky con promozioni compatibili e con abbonamento attivo da almeno un anno ed è gratuito ma va attivato.

Tramite mysky e skyQ, la Pay tv offre poi la funzione on demand con cui è possibile rivedere tutte le puntate della nostra serie tv preferita.

Now Tv è un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Abbonandosi al servizio è possibile vedere tutti gli eventi comprese le serie tv.