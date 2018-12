Sanremo 2019 Cantanti | Canzoni | Artisti | Claudio Baglioni | Festival

SANREMO 2019 CANTANTI – Dal 5 al 9 febbraio 2019 al Teatro Ariston va in scena il Festival di Sanremo 2019, la cui direzione artistica – dopo il successo della passata edizione – è stata nuovamente affidata a Claudio Baglioni.

Ma quali saranno i cantanti in gara? Chi vincerà l’edizione 2019 della kermesse? Lo scorso anno la vittoria andò ad Ermal Meta e Fabrizio Moro con la loro “Non mi avete fatto niente”. Quest’anno? Non ci resta che aspettare. Intanto però sono stati resi noti i nomi dei cantanti in gara.

Sanremo 2019 Cantanti | I nomi e le canzoni

Di seguito l’elenco completo dei 24 cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. Tra questi i due giovani vincitori di Sanremo giovani, andato in onda a dicembre. Ecco tutti i nomi:

Federica Carta e Shade: “Senza farlo apposta”

Patty Pravo e Briga: “Un po’ come nella vita”

Negrita: “I ragazzi stanno bene”

Daniele Silvestri: “Argento vivo”

Ex otago: “Solo una canzone”

Achille Lauro: “Rolls Royce”

Arisa: “Mi sento bene”

Francesco Renga: “Aspetto che torni”

Boomdabash: “Per un milione”

Enrico Nigiotti: “Nonno Hollywood”

Nino D’Angelo e Livio Cori: “Un’altra luce”

Mahmood (vincitore di Sanremo Giovani)

Paola Turci: “L’ultimo ostacolo”

Simone Cristicchi: “Abbi cura di me”

Zen Circus: “L’amore è una dittatura”

Anna Tatangelo: “Le nostre anime di notte”

Loredana Bertè: “Cosa ti aspetti da me”

Irama: “La ragazza col cuore di latta”

Ultimo: “I tuoi particolari”

Nek: “Mi farò trovare pronto”

Motta: “Dov’è l’Italia”

Il Volo: “Musica che resta”

Ghemon: “Rose viola”

Einar (Vincitore Sanremo Giovani 2018)

Sanremo 2019 cantanti | Streaming

Il Festival di Sanremo 2019 va in onda in prima serata dal 5 al 9 febbraio 2019 in chiaro, completamente gratis, su Rai 1.

E’ possibile seguire la kermesse anche via streaming con la diretta su RaiPlay.

Sempre su RaiPlay è possibile recuperare le singole esibizioni e le puntate intere grazie alla funzione on demand.