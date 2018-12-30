Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia domenica 30 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CONDIZIONI DI CIELO IN PREVALENZA SERENO O AL PIU’ VELATO SU GRAN
PARTE DELLE REGIONI;
LOCALI ANNUVOLAMENTI SULLE AREE ALPINE CENTRO ORIENTALI, PIU’
CONSISTENTI SUI RILIEVI DEL TRENTINO ALTO ADIGE CON DEBOLI NEVICATE
SULLE AREE DI CONFINE;
– NEBBIE DIFFUSE SULLA PIANURA PADANO-VENETA E COSTE ADRIATICHE IN
PARZIALE DISSOLVIMENTO CON PRESENZA DI NUBI BASSE.
CENTRO E SARDEGNA:
– CIELO IN GENERALE POCO NUVOLOSO CON QUALCHE ANNUVOLAMENTO SPARSO
PIU’ CONSISTENTE E DIFFUSO SULLA TOSCANA DOVE SI POTRANNO AVERE
LOCALI DEBOLI PIOGGE IN RAPIDO MIGLIORAMENTO;
NEL CORSO DEL POMERIGGIO TENDENZA AD AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’
SULL’ABRUZZO DOVE SI POTRANNO AVERE ISOLATI ROVESCI;
– PRESENZA DI FOSCHIE DENSE O BANCHI DI NEBBIA NELLE VALLATE INTERNE
E LUNGO I LITORALI IN RAPIDO DISSOLVIMENTO.
SUD E SICILIA:
– NUBI BASSE E STRATIFORMI SULLE COSTE TIRRENICHE DI SICILIA E
CALABRIA E CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE;
DALLA TARDA MATTINATA GRADUALE AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’, SALVO SULLA
CAMPANIA, CON PIOGGE SPARSE, PIU’ PROBABILI SU MOLISE, PUGLIA CENTRO
SETTENTRIONALE, CALABRIA E SETTORE TIRRENICO DELLA SICILIA.
TEMPERATURE:
– MASSIME IN DIMINUZIONE SU NORD-EST, UMBRIA E LAZIO MERIDIONALE, IN
RIALZO SU EMILIA-ROMAGNA, STAZIONARIE ALTROVE.
VENTI:
– DEBOLI NORD OCCIDENTALI AL CENTRO-SUD, CON RINFORZI DAL TARDO
POMERIGGIO, IN PARTICOLARE SU MOLISE, PUGLIA E SICILIA TIRRENICA.
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE AL NORD.
MARI:
– DA MOSSO A MOLTO MOSSO AL LARGO LO IONIO;
– MOSSI MAR DI SARDEGNA, MAR LIGURE E BASSO ADRIATICO;
– DA POCO MOSSI A MOSSI I RESTANTI BACINI;
MOTO ONDOSO IN GENERALE AUMENTO DALLA SERATA.
Previsioni meteo in Italia lunedì 31 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ADDENSAMENTI COMPATTI LUNGO I RILIEVI CONFINALI ALPINI
CENTRORIENTALI, CON LOCALI DEBOLI NEVICATE AL DI SOPRA DEI 1000 ‘“
1200 METRI;
CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.
CENTRO E SARDEGNA:
– AL MATTINO LOCALI ADDENSAMENTI COMPATTI SULL’ABRUZZO, CON LOCALI
DEBOLI PIOGGE O ROVESCI;
CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO SUL RESTO DEL CENTRO.
DAL POMERIGGIO ESTENSIONE DELLA NUVOLOSITA’ COMPATTA ALLE RESTANTI
REGIONI ADRIATICHE, ACCOMPAGNATE DA PIOGGE O ROVESCI SPARSI E LOCALI
NEVICATE LUNGO LE AREE INTERNE DI ABRUZZO E MARCHE MERIDIONALI, AL DI
SOPRA DEI 700 METRI.
SUD E SICILIA:
– NUBI SPARSE UN PO’ OVUNQUE, CON DEBOLI PIOGGE SPARSE SULLE AREE
ADRIATICHE, ED UN PO’ PIU’ CONSISTENTI SU CALABRIA IONICA E SICILIA
TIRRENICA.
NEVICATE SPARSE LUNGO LE AREE APPENNINICHE, A QUOTE SUPERIORI AGLI
700 METRI.
TEMPERATURE:
– MINIME IN GENERALE SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO;
– MASSIME IN LIEVE CALO SU LOMBARDIA CENTROMERIDIONALE, TOSCANA ED
EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE;
IN DIMINUZIONE PIU’ SIGNIFICATIVA AL SUD ED ABRUZZO;
STAZIONARIE SUL RESTO DEL CENTRO E SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA, IN
AUMENTO ALTROVE.
VENTI:
– FORTI SETTENTRIONALI AL SUD CON RINFORZI DAL POMERIGGIO FINO A
BURRASCA FORTE.
– DA MODERATI A FORTI DA NORD, LUNGO L’ARCO ALPINO CENTRORIENTALE;
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE SUL RESTO DELLA PENISOLA MA CON
SENSIBILI RINFORZI DA NORD-EST NEL CORSO DELLA SERATA SULLE REGIONI
CENTRALI PENINSULARI.
MARI:
– DA POCO MOSSI A LOCALMENTE MOSSI MAR LIGURE ED ADRIATICO
SETTENTRIONALE;
– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO,
IN QUEST’ULTIMO TENDENTE A DIVENIRE MOLTO AGITATO IN SERATA;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI, TENDENTI IN SERATA A
DIVENIRE AGITATI IL TIRRENO E LO STRETTO DI SICILIA.