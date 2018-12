Cenone di Capodanno 2019 | Piatti tipici | Ricette | Menù | Tradizioni | Pranzo | Antipasti | Primi | Secondi | Dolci

PIATTI TIPICI CAPODANNO – Una serata in compagnia di amici e parenti per festeggiare l’arrivo del 2019. In attesa della mezzanotte e del consueto brindisi, sono tante le portate che finiranno sulle nostre tavole.

Immancabili il cotechino e lo zampone, accompagnati dalle lenticchie. Per il resto il menù tipico del 31 dicembre varia in base alle tradizioni culinarie di ogni regione.

Il nostro consiglio è quello di rispettarle il più possibile. Se avrete ospiti a cena, infatti, un menù basato sui piatti tipici della vostra terra sarà sicuramente gradito dai vostri ospiti, che magari rivivranno sapori e ricordi della propria infanzia.

> QUI I CONSIGLI SU COSA CUCINARE A CAPODANNO

Se non avete ancora deciso cosa cucinare per il cenone di Capodanno, niente paura.

Ecco una serie di consigli e di ricette per organizzare una festa all’insegna della tradizione e del buon cibo. Piatti facili da preparare e a basso prezzo.

> QUI I VINI PER CAPODANNO 2019

Piatti tipici Capodanno | Antipasti | Tartine

Gli antipasti devono essere semplici, non troppo pesanti e anche esteticamente invitanti. Niente di meglio, allora, delle gustose tartine.

Per prima cosa togliete la crosta dal pancarré e fatelo dorare in padella. Spalmate il burro salato su ogni fetta e disponeteci il salmone.

Tagliate il pancarré in triangoli e disponete una rondella di uovo sodo freddo sopra. Mescolate insieme la maionese e il ketchup fino a che non siano ben amalgamati e guarnite le tartine.

Piatti tipici Capodanno | Primi | Risotto di mare

Un piatto che mette d’accordo tutti. Mettete le vongole in ammollo per qualche ora. Pulite le cozze e mettetele in padella a fiamma alta per farle aprire. Lavate e tagliate ad anelli i calamari.

Sgusciate cozze e vongole (conservandone qualcuna per la decorazione finale) e filtrate l’acqua di cottura. Fate soffriggere lo scalogno insieme all’olio.

Quando sarà diventato trasparente aggiungete il riso e fatelo tostare per alcuni minuti mescolando.

Sfumate con il vino rimasto e proseguite aggiungendo l’acqua di cottura calda dei molluschi, un mestolo alla volta.

Dopo 10 minuti unite il concentrato di pomodoro e mescolate stemperandolo con un po’ di acqua di cottura.

Due minuti prima del tempo previsto, unite i gamberetti e i calamari insieme al fondo di cottura.

Aggiungete anche i molluschi sgusciati e completate la cottura.

Piatti tipici Capodanno | Secondi | Cotechino con le lenticchie

Mettete le lenticchie in ammollo in acqua fredda per due ore. Nel frattempo cuocete il cotechino seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.

Preparate un soffritto con carote, sedano e cipolla. Dopo averlo fatto scaldare un po’ con dell’olio d’oliva, aggiungete le lenticchie precedentemente ammollate.

Pepare e aromatizzate e lasciate cuocere le lenticchie con il brodo vegetale per circa 20 minuti. Quando il cotechino sarà cotto spellatelo e tagliatelo a fette.

Piatti tipici Capodanno | Dolci

Per quanto riguarda i dolci, non potranno certo mancare sulle vostre tavole pandori, panettoni, torroni o altri dolci regionali tipici.

Il giusto accompagnamento, insieme al brindisi, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.