Oroscopo 2019: come sarà il vostro anno? Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

OROSCOPO 2019 – Cosa vi dovete aspettare dal nuovo anno? Che cosa dicono gli astri? Vediamo qui di seguito cosa prevedono le stelle per ogni segno zodiacale a proposito di amore, lavoro, salute e fortuna per il 2019:

ARIETE

Per l’Ariete sarà un anno all’insegna dell’energia, dell’autostima e della sicurezza in se stessi. Motivo per cui sarà facile fare nuovi incontri e stringere nuovi rapporti: tutti noteranno e apprezzeranno questa nuova carica di positività. Di conseguenza benissimo l’amore: il 2019 offrirà diverse occasioni per conoscere meglio qualcuno di affascinante e, soprattutto dal mese di maggio in poi, ci saranno parecchie novità positive in questo ambito.

Per quanto riguarda invece il lavoro, attenzione perché Plutone e Saturno potrebbero rendere l’Ariete un po’ troppo cauto: questo è invece l’anno giusto per “azzardare” di più e spingersi oltre i propri limiti. D’altronde si sa, la fortuna aiuta gli audaci…quindi azzardate, arieti!

Vi assiste in questo 2019 anche la salute grazie a Marte che si trova in una posizione molto favorevole per questo segno, quindi il consiglio è di praticare tanto sport e, in generale, prendersi molta cura del proprio corpo.

TORO

Il 2019 per il Toro sarà un anno in cui spingere l’acceleratore: secondo le stelle, infatti, i nati sotto questo segno saranno pieni di fascino e “magnetica” bellezza. Il consiglio è quello di non esagerare, perché “chi si loda si sbroda”. Beneficeranno di questa condizione sia le relazioni nuove che quelle consolidate; ci saranno molte occasioni per farsi conoscere, mentre miglioreranno i rapporti con il partner, soprattutto per quanto riguarda fiducia e gelosia.

In merito a lavoro e soldi da marzo 2019 Urano torna in congiunzione con il Toro, quindi la fortuna risulta ben distribuita sia a livello amoroso che professionale. Si tratta dell’anno giusto per mettere in cantiere nuove progetti, di cui il Toro raccoglierà frutti e soddisfazioni più verso la seconda metà dell’anno. Solo una cosa: accorti al portafoglio.

GEMELLI

Le parole d’ordine per i Gemelli per questo 2019 sono due: curiosità ed entusiasmo. Superate delle iniziali difficoltà, infatti, questo segno potrà avere grande fortuna nel corso del nuovo anno se saprà archiviare il vecchio e mettere le giuste energie per il nuovo. Ciò vale sia in campo amoroso che professionale; i nati sotto questo segno dovranno affrontare dei cambiamenti diventati ormai necessari al fine di rinnovarsi ed essere più pieni e soddisfatti della propria vita sentimentale e del proprio lavoro.

Il consiglio è quindi quello di non porsi nessun tipo di limite, a meno che non si tratti di salute: sotto questo profilo è meglio per i Gemelli mantenersi cauti e prestare attenzione, in particolare, alle articolazioni. Superati i primi mesi del 2019, poi, anche le condizioni fisiche troveranno giovamento dal rinnovamento.

CANCRO

Caro Cancro, chi si accontenta gode. Sembra questo il suggerimento dell’oroscopo 2019 per i nati sotto questo segno; soprattutto in amore, quindi, poche pretese. Anche nella stabilità di coppia è possibile ritrovare passione e soddisfazione nell’intimità. Attenzione soprattutto agli ultimi mesi dell’anno: saranno quelli a vedere il Cancro più esigente che mai, e questo potrebbe portare al generarsi di inutili e dannose tensioni sia tra innamorati che tra amici o in famiglia.

In previsione complicazioni per quanto riguarda il lavoro: Saturno si trova infatti, in questo 2019, in una posizione sfavorevole per i nati del Cancro. Sarà quindi importante cercare di trasformare le difficoltà in opportunità per mettersi alla prova in campi nuovi e sperimentarsi un po’. Attenzione anche al benessere: l’ansia dovuta alle problematiche dei primi mesi dell’anno potrebbe giocare brutti scherzi.

LEONE

Questo 2019 il Leone in splendida forma. Carismatici e sofisticati, i nati sotto questo segno vedranno infatti l’aiuto di Giove che per tutto l’anno porterà benessere ed armonia. In campo sentimentale è il periodo giusto per fare nuovi incontri e conquistare tutti; il Leone apparirà infatti, agli occhi degli altri, come davvero irresistibile. Occhio solo alla gelosia, perché la passione travolgerà questo segno sotto tutti i punti di vista e potrebbero esserci delle “ricadute” negative sulla vita di coppia.

Passando al lavoro, a dare fastidio al Leone a partire da marzo 2019 ci sarà Urano, che renderà i nati sotto questo segno un po’ più pigri e meno fantasiosi. Bisognerà quindi impegnarsi per ritrovare i giusti stimoli in ufficio. Da tenere sotto controllo anche la salute.

VERGINE

Anche i nati della Vergine saranno travolti da una nuova dose di rinnovato fascino in questo 2019. Attenzione quindi, soprattutto in campo amoroso, a non esagerare nel rendersi schivi e imprevedibili: in poche parole la Vergine deve dosare bene l’amore per se stesso con quello per il partner. Affidabilità prima di tutto.

Sotto il profilo lavorativo ci sarà Saturno a garantire alla Vergine tante nuove possibilità in cui saprà destreggiarsi con il giusto spirito. L’entusiasmo sarà compagno fedele in vista dei numerosi cambiamenti che attendono anche questo segno. Un po’ imprudenti per i primi mesi dell’anno, i nati della Vergine sapranno gestire risparmi e nuove idee per investirli in modo più efficacie a partire dalla primavera.

Infine, attende la Vergine un 2019 all’insegna del benessere fisico: sensualità ed energia come se piovesse.

BILANCIA

I nati della Bilancia hanno di fronte un anno impegnativo, durante il quale sarà quindi fondamentale mantenere alte le energie e non rilassarsi troppo. Per quanto riguarda l’amore, soprattutto i single avranno ottime possibilità di conoscere la persona giusta; soprattutto quella che saprà dare il giusto risalto alla propria personalità. E, naturalmente, di questo ne gioverà anche il corpo oltre che la mente.

Anche nel lavoro la Bilancia dovrà tenere un ritmo alto: poca pigrizia, grandemente dannosa nel 2019, soprattutto a giugno. Se verrà raccolta forza e motivazione allora potranno essere colte grandi occasioni a livello professionale. Sotto il profilo della salute e del benessere, d’altronde, le previsioni delle stelle sono ottimiste: la Bilancia può lasciare al 2018 la pigrizia rimasta e darsi un nuovo slancio per questo nuovo anno.

SCORPIONE

Come se ce ne fosse bisogno, questo 2019 porterà ai nati dello Scorpione una carica di sensualità aggiuntiva. Sia in amore che negli altri campi, infatti, le previsioni vedono lo Scorpione carico per “acchiappare” al volo tutte le occasioni possibili. Attenzione solo alle coppie: questa condizione potrebbe portare ad avere dei colpi di testa.

Ma è sotto il profilo professionale che questo 2019 si rivelerà molto soddisfacente. Se infatti i nati sotto questo segno si sapranno liberare da insicurezze e paure, allora saprete cogliere occasioni che sfuggono ad altri. La scaltrezza, infatti, è quest’anno il valore aggiunto che lo Scorpione dovrà saper utilizzare saggiamente.

Bene anche la forma fisica e la salute, soprattutto nei primi mesi dell’anno. Attenzione alla linea nella seconda parte del 2019: esiste un’importante possibilità che lo Scorpione prenda qualche chiletto in più.

SAGITTARIO

Determinati e dinamici, i Sagittari, in questo 2019, che si conferma essere anche per i nati di questo segno un’anno di importanti svolte. Il rinnovamento, con Giove in congiunzione, sarà infatti facilitato; ne beneficerà la vita amorosa e quella professionale. Per di più, ci si metterà anche Marte a dare maggior coraggio e motivazione. Attenzione solo a non diventare superbi, perché questa “magia” potrebbe allora interrompersi da un momento all’altro.

Nel Lavoro, invece, attenzione a non avere fretta perché se il Sagittario saprà dare il giusto tempo a tutto allora il successo è assicurato. Salute e benessere anche assistono questo segno, che dovrà giusto tenere d’occhio la digestione.

CAPRICORNO

Un 2019 che vede una grande crescita e maturazione per i nati del Capricorno. In amore, soprattutto, i rapporti consolidati troveranno nuova linfa e vigore; attenzione solo che questa carica di energia positiva non porti a guardarsi troppo intorno. Per i single, invece, ci saranno occasioni di incontrare la metà giusta della mela proprio per questa nuova maturità che porta il Capricorno ad essere più lucido e lungimirante in merito ai suoi reali bisogni.

Sul lavoro le previsioni vedono Saturno in congiunzione con questo segno per tutto il 2019. Attenzione solo alle influenze ed ai pareri esterni di chi in realtà vuole solo mettere bastoni tra le ruote. Ottima la forma fisica: il nuovo anno promette bene, quindi che il Capricorno non si risparmi nulla!

ACQUARIO

La parola d’ordine dell’Acquario per il 2019? Concretezza. Sia in amore, che sul lavoro che a livello fisico le soddisfazioni saranno tangibili. E, visto il periodo florido, l’attenzione dovrà essere prestata nel non chiudersi in vecchi e superati schemi mentali. Al via, quindi, la sperimentazione, in tutto e per tutto. Sono attesi nuovi incontri amorosi e rinvigorimenti di vecchie amicizie.

Anche a livello fisico se l’Acquario non si porrà limiti di nessun genere allora potrà splendere di una luce nuova per tutto il 2019. Anche sotto il profilo lavorativo, niente panico e sguardo fisso sull’obiettivo.

Per quanto riguarda la salute, gli astri consigliano all’Acquario di tenersi lontano dai dolci e, in generale, dalle esagerazioni.

PESCI

Un 2019 in cui la curiosità sarà la guida verso il successo per i nati dei Pesci. Sia in campo amoroso che professionale, allontanarsi dalle certezze potrà portare grandi novità e soddisfazioni; i single avranno infatti grandi opportunità di sfruttare al meglio fascino ed originalità di cui i Pesci sono generalmente ben dotati. Per chi è in coppia, invece, attenzione solo al ritorno dalle vacanze estive perché potrebbero sorgere litigi inattesi.

Ma è sotto il profilo professionale che arriveranno le più grandi soddisfazioni: saranno apprezzati lati della personalità dei Pesci prima non guardati con la giusta attenzione. Attenzione solo a non dare fastidio a chi rimane più in ombra mentre i Pesci si irradiano di nuova luce. Anno fantastico anche per il benessere fisico: il 2019 vedrà i nati dei Pesci belli e più sensuali.

Oroscopo 2019 | Cos’è

L’oroscopo (dal latino horoscopus e dal greco oroscopos “che osserva l’ora”) indica l’insieme delle previsioni, fondate sull’osservazione astrologica, valide non per singole persone ma per l’insieme dei nati sotto lo stesso segno zodiacale.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.

Oroscopo 2019 | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.