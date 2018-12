Oroscopo 2019: come sarà l’anno del Cancro? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 CANCRO – Caro Cancro, chi si accontenta gode. Sembra questo il suggerimento dell’oroscopo 2019 per i nati sotto questo segno; soprattutto in amore, quindi, poche pretese. Anche nella stabilità di coppia è possibile ritrovare passione e soddisfazione nell’intimità. Attenzione soprattutto agli ultimi mesi dell’anno: saranno quelli a vedere il Cancro più esigente che mai, e questo potrebbe portare al generarsi di inutili e dannose tensioni sia tra innamorati che tra amici o in famiglia.

In previsione complicazioni per quanto riguarda il lavoro: Saturno si trova infatti, in questo 2019, in una posizione sfavorevole per i nati del Cancro. Sarà quindi importante cercare di trasformare le difficoltà in opportunità per mettersi alla prova in campi nuovi e sperimentarsi un po’. Attenzione anche al benessere: l’ansia dovuta alle problematiche dei primi mesi dell’anno potrebbe giocare brutti scherzi.

Oroscopo 2019 Cancro | Le caratteristiche del segno

Il Cancro è il quarto segno dello Zodiaco. Segno d’acqua, ne fanno parte tutti i nati tra il 22 giugno e il 22 luglio.

I Cancro generalmente sono delicati, sentimentali, attraenti e riservati.

Ma anche determinati, insicuri e testardi.

I nati sotto il segno del Cancro sono molto casalinghi, amano il comfort domestico e circondarsi dei propri affetti.

I Cancro sono materni, amano occuparsi degli altri, hanno un carattere dolce e una forte emotività.

Sono inoltre molto legati ai propri ricordi d’infanzia, e per questo fanno generalmente fatica a staccarsi dalla propria terra d’origine.

Le cose che lo rendono più felice sono il tepore di casa e un libro di poesie.

Non solo famiglia: i Cancro tendono anche a essere molto patriottici.

È un segno molto tenace e, costi quel che costi, va dritto per la propria strada.

Se le cose dovessero andare male, però, i Cancro si rinchiudono facilmente in sé stessi e tengono un po’ il broncio, dimostrandosi a volte acidi e vendicativi.

Tra le sue caratteristiche, quindi, anche quello di essere a volte lagnoso e incline a rimuginare sulle cose.

Il Cancro è governato dalla Luna. Sa essere sensibile e disponibile.

In amore il Cancro, pur facendo fatica a staccarsi dalla sua famiglia, è ben disposto a crearne una propria.