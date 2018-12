Napoli, morta la donna sommersa dalle formiche in ospedale

Napoli. Morta la donna sommersa dalle formiche nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Il letto della 70enne dello Sri Lanka, T.D., era stato invaso dalle formiche lo scorso novembre mentre era ricoverato nel reparto di medicina generale dell’ospedale napoletano.

Il suo avvocato, Hillary Sedu, ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli per la “mancanza di cure” che, secondo il legale, avrebbe “provocato nella donna piaghe da decubito profondissime che le hanno leso la cute e la carne fino a quasi intravedere le ossa”.

Lo scorso 21 dicembre la donna era stata trasferita nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare, dove è deceduta.

Donna ricoperta da formiche in ospedale | Il video

Era novembre quando nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli una donna intubata è stata ritrovata sommersa dalle formiche su un lettino.

A denunciare per primo il fatto è stato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, dopo aver ricevuto le segnalazioni di alcuni cittadini.

Borrelli ha diffuso un video sulla sua pagina Facebook. Ecco il video:

“Dopo la nostra denuncia” ha scritto il consigliere regionale “il direttore Sanitario ha chiuso la stanza del reparto di medicina dell’ospedale per la bonifica e la pulizia dove, come denunciano le immagini, sono inaccettabili le condizioni della paziente completamente ricoperta da formiche”.

“Paziente di colore ricoperta di formiche all’ospedale San Giovanni Bosco. Vergogna!”, ha scritto in un altro post Borrelli, che fa parte anche della Commissione Sanità.

Un anno fa si era registrato un precedente simile, denunciato sempre dal consigliere Borrelli al San Paolo e sempre a Napoli.

In quell’occasione era stata diffusa una foto in cui un’anziana paziente in shock settico giaceva avvolta dalle formiche in un letto dell’ospedale. Gli insetti erano ovunque: sulle lenzuola, sul corpo, sul cuscino della degente.

“Sono anni che denunciamo la presenza di insetti, compresi gli scarafaggi, all’interno dell’ospedale e le rassicurazioni che ci hanno fornito fino a oggi si sono rivelate inattendibili. Per questo chiediamo la rimozione immediata di tutti i responsabili e i membri del reparto che hanno permesso una simile vicenda”, scriveva in quella circostanza il consigliere nel post.