Migranti, Sea Watch e Sea Eye sono ancora bloccate nel Mediterraneo. Le navi delle due Organizzazioni non governative tedesche sono ancora in mare. A bordo, rispettivamente, 32 e 17 persone in attesa ormai da nove giorni, “in condizioni proibitive”, di un porto sicuro in cui sbarcare.

“Da nove giorni, in condizioni ormai proibitive, a bordo della Sea Watch 32 persone tra cui 3 bambini piccoli” si legge nel tweet di Sea Wacth.

I 32 migranti a bordo dell’imbarcazione dell’ong tedesca sono stati salvati lo scorso 22 dicembre a largo della Libia. E da allora vagano nel Mediterraneo in cerca di un porto per lo sbarco, negato finora da Malta, italia, Spagna, Olanda e Germania.

“Nessun Paese concede l’approdo” si legge sempre su Twitter. Intanto diverse organizzazioni hanno lanciato un appello perché venga trovata una soluzione.

“Chiediamo che vengano sbarcati tempestivamente in un porto sicuro vicino” denuncia l’Unhcr. Il tutto mentre il 29 dicembre un’altra nave umanitaria tedesca, la Professor Albrecht Penck della ong Sea eye, ha soccorso alto 17 persone.

Il Natale in mare a bordo della Sea Watch

I migranti a bordo della Sea Watch, che vengono da Nigeria, Libia e Costa d’Avorio, erano a bordo di un’imbarcazione di fortuna in acque internazionali quando sono stati soccorsi dalla Sea Watch 3. “Nessun rifugio per la nostra nave. Il nostro Natale in mare” ha twittato l’equipaggio della nave.

“Stasera si festeggia il #Natale a bordo di #SeaWatch senza regali e alberi decorati ma con più di 17 nazionalità e aumento 3 religioni diverse. Pr Natale vi regaliamo un esempio di semplice umanità” il commento ‘natalizio’ dell’equipaggio.