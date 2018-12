La Compagnia del Cigno Ivan Cotroneo | Carriera | Sceneggiatore

Dal 7 gennaio va in onda su Rai 1 la nuova Fiction di Rai 1 La Compagnia del Cigno, scritta e diretta da Ivan Cotroneo.

Nuova avventura quindi per il regista che, dopo essersi cimentato con le Sirene (fiction Rai con Luca Argentero che ha raccolto buoni risultati), ha deciso di tuffarsi nel mondo della musica, sua grande passione.

“Avevo ancora voglia di raccontare i ragazzi dopo Un bacio – le parole di Cotroneo a La Repubblica -. Ragazzi capaci di passione e sacrificio, innamorati di quello che fanno. In questa società è passata l’idea che se non sei popolare o ricco non sei nessuno. Invece ci sono giovani che sono veri talenti, e combattono per raggiungere un risultato: per questo mi è piaciuto raccontare il mondo della musica, perché è bellissimo condividere una passione”.

La nuova serie esplora l’adolescenza intrecciando le vicende di sette giovani alle prese con la famiglia, le difficoltà, pronti a sacrificare tutto per la musica. “Da piccolo ricordo un mio amichetto che al mare, in vacanza, si alzava all’alba per esercitarsi col violino”, racconta Cotroneo, “un sacrificio che faceva volentieri perché la musica era la sua vera passione”.

Ma chi è Ivan Cotroneo? Nato a Napoli, dopo aver abbandonato gli studi di giurisprudenza si trasferisce a Roma, dove nel 1992 si diploma in sceneggiatura presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. I suoi primi approcci con il cinema avvengono grazie al regista Pappi Corsicato, per il quale Cotroneo scrive l’episodio La stirpe di Iana incluso nel film collettivo I vesuviani e la sceneggiatura del lungometraggio Chimera.

Cotroneo ha lavorato come sceneggiatore per diverse produzioni televisive, come fiction e miniserie tv, quali Un posto tranquillo e Raccontami una storia. Sempre per la televisione, ha fatto parte del team di autori del programma L’ottavo nano, di Serena Dandini e Corrado Guzzanti, per la Dandini è stato inoltre autore per tre stagioni del talk show Parla con me.

Oltre al cinema e alla televisione, Cotroneo lavora anche per il teatro, ha adattato l’edizione italiana di Closer di Patrick Marber e Le regole dell’attrazione di Bret Easton Ellis, inoltre ha scritto alcuni spettacoli comici e ha scritto per Claudio Gioè il monologo Se stanotte sono qui.

Cinema

Cosa c’entra con l’amore, regia di Marco Speroni (1997)

La stirpe di Iana, episodio de I vesuviani, registi vari (1997)

In principio erano le mutande, regia di Anna Negri (1999)

Chimera, regia di Pappi Corsicato (2001)

Paz!, regia di Renato De Maria (2002)

L’ultimo giorno, regia di Alex Infascelli – Cortometraggio (2003)

Dillo con parole mie, regia di Daniele Luchetti (2003)

Piano, solo, regia di Riccardo Milani (2007)

L’uomo che ama, regia di Maria Sole Tognazzi (2008)

Questo piccolo grande amore, regia di Riccardo Donna (2009)

Io sono l’amore, regia di Luca Guadagnino (2009)

La prima linea, regia di Renato De Maria (2009)

Mine vaganti, regia di Ferzan Özpetek (2010)

La kryptonite nella borsa, regia di Ivan Cotroneo (2011)

Viaggio sola, regia di Maria Sole Tognazzi (2013)

Il Natale della mamma imperfetta, regia di Ivan Cotroneo (2013)

Io e lei, regia di Maria Sole Tognazzi (2015)

Un bacio, regia di Ivan Cotroneo (2016)

Televisione

Un posto tranquillo, regia di Luca Manfredi (2003) – Miniserie TV

Raccontami una storia, regia di Riccardo Donna (2004) – Miniserie TV

Un posto tranquillo 2, regia di Claudio Norza (2005) – Miniserie TV

La moglie cinese, regia di Antonio Luigi Grimaldi (2006) – Miniserie TV

Tutti pazzi per amore, regia di Riccardo Milani (2008-2010) – Serie TV

Pinocchio, regia di Alberto Sironi (2008) – Miniserie TV

Sissi, regia di Xaver Schwarzenberger (2009) – Miniserie TV

Mannaggia alla miseria, regia di Lina Wertmüller (2010) TV movie

Storia di Laura, regia di Andrea Porporati – TV movie

Una grande famiglia, regia di Riccardo Milani (2012-2014) – Serie TV

Una mamma imperfetta – Webserie/serie TV (2013)

Un’altra vita, regia di Cinzia TH Torrini (2014) – Serie TV

È arrivata la felicità, regia di Riccardo Milani e Francesco Vicario (2015) – Serie TV

Sorelle, regia di Cinzia TH Torrini (2017) – Serie TV

Sirene, regia di Davide Marengo (2017) – Serie TV

Cinema

La kryptonite nella borsa (2011)

Il Natale della mamma imperfetta (2013)

Un bacio (2016)

Webserie e TV

Una mamma imperfetta – prima serie (2012)

Come sopravvivere ad una sorella strxxxa (2015)

La compagnia del cigno – Serie TV (2019)