Immagini buon anno 2019 | GIF | Video | Bellissimi | Consigli | Fai da te

IMMAGINI BUON ANNO 2019 – Ci siamo: capodanno è arrivato e bisogna, come ogni anno, mandare tanti messaggi di auguri e rispondere a quelli che ci arrivano. Tanti sms, whatsapp o quant’altro dove scatenare la nostra fantasia. Se non siamo in vena di mandare qualche frase sentita e risentita possiamo optare per qualche immagine, gif o video. Quali? Di seguito qualche spunto che potrebbe fare al caso vostro:

Immagini auguri buon anno 2019

Di seguito alcune immagini utili per i vostri auguri di Capodanno 2019:

Immagini auguri buon anno 2019 | GIF

Ecco alcune GIF per i vostri auguri di Capodanno:

Immagini auguri buon anno 2019 | Video

Volete fare degli auguri mandando un video carino, ironico o che faccia riflettere? Di seguito qualche spunto con dei video presi da YouTube che potrebbero fare al caso vostro:

PIATTI TIPICI CAPODANNO – Una serata in compagnia di amici e parenti per festeggiare l’arrivo del 2019. In attesa della mezzanotte e del consueto brindisi, sono tante le portate che finiranno sulle nostre tavole.

Immancabili il cotechino e lo zampone, accompagnati dalle lenticchie. Per il resto il menù tipico del 31 dicembre varia in base alle tradizioni culinarie di ogni regione.

Il nostro consiglio è quello di rispettarle il più possibile. Se avrete ospiti a cena, infatti, un menù basato sui piatti tipici della vostra terra sarà sicuramente gradito dai vostri ospiti, che magari rivivranno sapori e ricordi della propria infanzia.

Se non avete ancora deciso cosa cucinare per il cenone di Capodanno, niente paura.

Ecco una serie di consigli e di ricette per organizzare una festa all’insegna della tradizione e del buon cibo. Piatti facili da preparare e a basso prezzo.

