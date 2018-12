Capodanno 2019 a Roma, Circo Massimo: le strade chiuse e i percorsi alternativi

CAPODANNO ROMA STRADE CHIUSE – Anche quest’anno, come da tradizione, Roma si prepara a dare il suo addio all’anno che finisce e il benvenuto al nuovo in grande stile.

La città eterna infatti anche stavolta ha un programma ricchissimo di eventi per chi decide di passare il Capodanno andando “a zonzo” piuttosto che in un locale: per celebrare il 50° anniversario dello sbarco sulla luna, che è il tema comune di quest’anno, si tiene nella capitale la Festa di Roma 2019.

Tale evento – che durerà in totale 24 ore iniziando alle 21 del 31 dicembre 2018 e terminando alle 21 del 1 gennaio 2019 – prevede la presenza di ben mille diversi artisti e lo svolgimento di 100 diversi spettacoli in giro per la città. La festa avrà inizio al Circo Massimo per poi spostarsi in altri bellissimi luoghi simbolo di Roma: piazza dell’Emporio, Giardino degli Aranci, Lungotevere, Isola Tiberina e le Biblioteche romane.

Per questa grande Festa di Roma, naturalmente, è attesa la presenza di un alto numero di persone. Vediamo quindi quali sono le strade che verranno chiuse e le conseguenze per quanto riguarda la viabilità per quanto riguarda l’area di Circo Massimo.

Capodanno Roma strade chiuse | Viabilità e divieti di sosta

A partire dal 30 dicembre 2018 sono previsti divieti di sosta sul tratto del Lungotevere Aventino; tuttavia la completa pedonalizzazione dell’area del Circo Massimo sarà effettiva a partire dalle 19 del 31 dicembre.

Le strade che rimangono chiuse al traffico sono, quindi, quelle adiacenti il Circo Massimo: via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi.

I pedoni potranno accedere all’area per la Festa di Roma tramite gli ingressi di viale Aventino, via delle Terme Deciane, via della Grecia e via dei Cerchi.

Capodanno Roma strade chiuse | Gli orari del trasporto pubblico

Per la notte di Capodanno il trasporto pubblico della capitale osserverà degli orari straordinari: il servizio delle metropolitane rimarrà attivo fino alle 3.30 di notte, mentre successivamente a questo orario vi sarà il servizio dei bus notturni. Anche per quanto riguarda il servizio di questi ultimi, il comune ha previsto un potenziamento delle corse.

Aperte fino alle 3.30 di notte anche le tratte Roma-Lido e la regionale Roma-Nord. L’unica che terminerà le sue corse alle 21 è invece la Termini-Centocelle.