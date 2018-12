Ascolti tv mercoledì 26 dicembre 2018 | Cenerentola | Piccole donne | Quel pazzo venerdì | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv mercoledì 26 dicembre – Gli intramontabili classici Disney conquistano le prime serate del periodo natalizio e permettono alla Rai di vincere agilmente la battaglia degli ascolti contro la concorrenza. È andata così l’altroieri con Biancaneve e lo stesso è successo ieri sera, mercoledì 26 dicembre, con Cenerentola.

Il famosissimo film ha tenuto incollati davanti alla tv poco più di 5 milioni di telespettatori, conquistando il 21,1 per cento di share e staccando di molto le altre trasmissioni.

Non è un’esagerazione, ad esempio, parlare di flop per la prima puntata della miniserie Piccole Donne, andata in onda su Canale 5: la fiction ha infatti conquistato 1 milione 668mila ascolti, pari al 6,9 per cento. Cifre raggiunte anche, su Italia 1, da Now You See Me – I Maghi del Crimine (1 milione 651mila persone collegate e 7,5 per cento di share).

Su Rai 2, invece, Quel pazzo venerdì è stato seguito da 1 milione 411mila persone (5,8 per cento), mentre Una notte al museo 2 – La fuga, su Rai 3, ha conquistato 859mila ascolti (3.6 per cento).

Continua a registrare ascolti bassi #CR4 – La Repubblica delle Donne, di Piero Chiambretti, su Rete 4: ieri sera è arrivato a 904mila telespettatori, con un 4,6 per cento di share.

Su La7, Vacanze Romane ha toccato quota 721mila persone (3,1 per cento). Su Tv8, invece, il film Balla coi Lupi ha segnato 524mila ascolti e il 2,8 per cento.

Da segnalare infine il dato relativo alla partita Inter-Napoli, su Sky, vista in totale da 2 milioni 133mila persone (8,9 per cento).

Ascolti tv mercoledì 26 dicembre 2018 | Preserale | Access prime time

La Rai ha conquistato anche la fascia access prime time grazie ai Soliti Ignoti – Il ritorno, che nella serata di ieri ha ottenuto 4 milioni 779mila spettatori e uno share del 19,9 per cento. Abbastanza indietro Striscia La Notizia, con una media di 3 milioni 603mila ascolti e il 15 per cento di share.

Su Rai 3, Non ho l’Età ha raccolto 1 milione 143mila spettatori (5 per cento). Subito dopo, invece, Un Posto al Sole ha totalizzato 1 milione 476mila ascolti e uno share del 6,2 per cento.

Su Rete4 Stasera Italia è stato visto da una media di 1 milione di persone (4.3 per cento), mentre su La7 Uozzap ha interessato 843mila spettatori (3.6 per cento). Su Tv8, infine, le repliche di 4 Ristoranti hanno colto l’interesse di 543mila spettatori, con il 2.3 per cento.

Ascolti tv: come funziona l’Auditel

Auditel ha costruito un campione rappresentativo della popolazione italiana (tutti gli individui d'età superiore ai 4 anni, dati ISTAT, residenti sul territorio nazionale). Applicando una rigorosa metodologia statistica, questo campione continuativo (panel) costituisce una specie di "condensato" dell'intera popolazione con le sue diverse caratteristiche geografiche, demografiche e socioculturali. Un apparecchio elettronico, il meter, rileva automaticamente ogni giorno, minuto per minuto, l'ascolto di tutti i canali di qualunque televisore che sia in funzione nell'abitazione delle famiglie campione. I "sistemi meter" sono ormai utilizzati, per la loro affidabilità, in tutti i paesi più avanzati.