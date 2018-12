Stasera in tv 29 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Non c’è più religione | Io e Lucio: Dalla-Morandi

Cosa c’è stasera in tv 28 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di sabato 29 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 29 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Non c’è più religione

23:14 – TG1 60 Secondi

23:15 – Petrolio

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Big Hero 6

22:45 – La Domenica Sportiva

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole dell’anno

21:20 – C’era una volta in America

23:00 – TG3 Mondo

Stasera su Rai 4

19:34 – Scorpion II ep.19

20:22 – Scorpion II ep.20

21:09 – Professione assassino – The Mechanic

22:38 – American Ultra

00:17 – Wonderland pt.13

Stasera su Canale 5:

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – IO E LUCIO – DALLA – MORANDI SOLO 30 ANNI FA

Stasera su Italia 1:

19:30 – ROBBY & TOBY – MISSIONE SPAZIO – 1 PARTE – 1aTV

20:27 – TGCOM

20:30 – METEO.IT

20:33 – ROBBY & TOBY – MISSIONE SPAZIO – 2 PARTE – 1aTV

21:30 – OLE’ – 1 PARTE

22:45 – TGCOM

22:48 – METEO.IT

22:51 – OLE’ – 2 PARTE

23:40 – LUPIN III – RITORNO ALLE ORIGINI – SFIDA ALLA CASSAFORTE – 1aTV

00:05 – LUPIN III – RITORNO ALLE ORIGINI – ALBERT – 1aTV

00:35 – LUPIN III – RITORNO ALLE ORIGINI – IL TACCUINO NERO – 1aTV

Stasera in tv 29 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – WHAT WOMEN WANT-QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – WHAT WOMEN WANT-QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO – 2 PARTE

00:02 – TO ROME WITH LOVE – 1 PARTE

01:00 – TGCOM

01:02 – METEO.IT

01:06 – TO ROME WITH LOVE – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – SPEED – 1PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – SPEED – 2 PARATE

23:20 – HOSTAGES – LE CONSEGUENZE DELLE AZIONI

00:10 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 1 PARTE

00:48 – TG COM

00:53 – METEO

00:55 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – Gli uomini preferiscono le bionde

23:00 – Il matrimonio che vorrei

00:30 – Sex And The City

01:00 – Sex And The City

Stasera su Rai Movie:

19:25 – Un turco napoletano

21:15 – Rocky Balboa

23:00 – Patton, generale d’acciaio

02:00 – Tape 407

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Beetlejuice – Spiritello porcello

22:45 – Birdman

01:00 – La liceale, il diavolo e l’acquasanta

Stasera su Iris:

21:00 – STRANGERLAND

23:23 – SLEEPERS

01:23 – CAPRI, HOLLYWOOD FESTIVAL

Stasera su Tv8:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

21:25 – La scelta di Jessica

23:00 – Un Natale da Cenerentola

00:50 – Il mio grosso grasso matrimonio greco

Stasera su Italia 2:

19:55 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – CRISI DI COSCIENZA

20:20 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – UNA DIFFICILE DECISIONE

20:45 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – IL SACRIFICIO DI ROSS

21:10 – LA CITTA’ VERRA’ DISTRUTTA ALL’ALBA

23:15 – MAD MAX OLTRE LA SFERA DEL TUONO

Stasera in tv 29 dicembre 2018 su La5:

19:55 – LETTERA DI NATALE – 2 PARTE

21:10 – OPERATION CHRISTMAS – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – OPERATION CHRISTMAS – 2 PARTE

22:55 – OPERA ON ICE

Stasera su Cielo:

20:00 – Affari al buio Il test dell’alcool

20:30 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

20:55 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

21:20 – La figlia di Lady Chatterley

22:55 – L’amante di Lady Chatterley

00:25 – Vita da escort

Stasera su Nove:

20:05 – I migliori Fratelli di Crozza

21:30 – Firenze secondo me – 1^TV

23:10 – La maschera di ferro

01:40 – Dynamo: magie impossibili – Inghilterra

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Assassinio sul palcoscenico

23:00 – Assassinio al galoppatoio

00:40 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

21:30 – A piedi nudi nel parco

23:30 – Storia di noi due

01:30 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:55 – Bake Off Italia: dolci in forno

21:40 – Body Bizarre – Il villaggio dei piccoli

22:35 – Body Bizarre – Cancro in viso

23:30 – Body Bizarre – Cancro mortale

Stasera su Spike:

20:00 – I Jefferson

20:30 – Tutto in Famiglia

21:00 – Tutto in Famiglia

21:30 – La spada della verita’

22:20 – La spada della verita’

23:30 – La spada della verita’

Stasera in tv 29 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Il sole a mezzanotte

22.55 – I delitti del Barlume

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.