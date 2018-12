Stasera in tv 29 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Non c’è più religione | Io e Lucio: Dalla-Morandi

Cosa c’è stasera in tv 28 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di sabato 29 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 29 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Non c’è più religione

23:14 – TG1 60 Secondi

23:15 – Petrolio

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Big Hero 6

22:45 – La Domenica Sportiva

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole dell’anno

21:20 – C’era una volta in America

23:00 – TG3 Mondo

Stasera su Rai 4

19:34 – Scorpion II ep.19

20:22 – Scorpion II ep.20

21:09 – Professione assassino – The Mechanic

22:38 – American Ultra

00:17 – Wonderland pt.13

Stasera su Canale 5:

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – IO E LUCIO – DALLA – MORANDI SOLO 30 ANNI FA

Stasera su Italia 1:

19:30 – ROBBY & TOBY – MISSIONE SPAZIO – 1 PARTE – 1aTV

20:27 – TGCOM

20:30 – METEO.IT

20:33 – ROBBY & TOBY – MISSIONE SPAZIO – 2 PARTE – 1aTV

21:30 – OLE’ – 1 PARTE

22:45 – TGCOM

22:48 – METEO.IT

22:51 – OLE’ – 2 PARTE

23:40 – LUPIN III – RITORNO ALLE ORIGINI – SFIDA ALLA CASSAFORTE – 1aTV

00:05 – LUPIN III – RITORNO ALLE ORIGINI – ALBERT – 1aTV

00:35 – LUPIN III – RITORNO ALLE ORIGINI – IL TACCUINO NERO – 1aTV

Stasera in tv 29 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – WHAT WOMEN WANT-QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – WHAT WOMEN WANT-QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO – 2 PARTE

00:02 – TO ROME WITH LOVE – 1 PARTE

01:00 – TGCOM

01:02 – METEO.IT

01:06 – TO ROME WITH LOVE – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – SPEED – 1PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – SPEED – 2 PARATE

23:20 – HOSTAGES – LE CONSEGUENZE DELLE AZIONI

00:10 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 1 PARTE

00:48 – TG COM

00:53 – METEO

00:55 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – Gli uomini preferiscono le bionde

23:00 – Il matrimonio che vorrei

00:30 – Sex And The City

01:00 – Sex And The City

Stasera su Rai Movie:

19:25 – Un turco napoletano

21:15 – Rocky Balboa

23:00 – Patton, generale d’acciaio

02:00 – Tape 407

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Beetlejuice – Spiritello porcello

22:45 – Birdman

01:00 – La liceale, il diavolo e l’acquasanta

Stasera su Iris:

21:00 – STRANGERLAND

23:23 – SLEEPERS

01:23 – CAPRI, HOLLYWOOD FESTIVAL

Stasera su Tv8:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

21:25 – La scelta di Jessica

23:00 – Un Natale da Cenerentola

00:50 – Il mio grosso grasso matrimonio greco

Stasera su Italia 2:

19:55 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – CRISI DI COSCIENZA

20:20 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – UNA DIFFICILE DECISIONE

20:45 – CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – IL SACRIFICIO DI ROSS

21:10 – LA CITTA’ VERRA’ DISTRUTTA ALL’ALBA

23:15 – MAD MAX OLTRE LA SFERA DEL TUONO

Stasera in tv 29 dicembre 2018 su La5:

19:55 – LETTERA DI NATALE – 2 PARTE

21:10 – OPERATION CHRISTMAS – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – OPERATION CHRISTMAS – 2 PARTE

22:55 – OPERA ON ICE

Stasera su Cielo:

20:00 – Affari al buio Il test dell’alcool

20:30 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

20:55 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

21:20 – La figlia di Lady Chatterley

22:55 – L’amante di Lady Chatterley

00:25 – Vita da escort

Stasera su Nove:

20:05 – I migliori Fratelli di Crozza

21:30 – Firenze secondo me – 1^TV

23:10 – La maschera di ferro

01:40 – Dynamo: magie impossibili – Inghilterra

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Assassinio sul palcoscenico

23:00 – Assassinio al galoppatoio

00:40 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

21:30 – A piedi nudi nel parco

23:30 – Storia di noi due

01:30 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:55 – Bake Off Italia: dolci in forno

21:40 – Body Bizarre – Il villaggio dei piccoli

22:35 – Body Bizarre – Cancro in viso

23:30 – Body Bizarre – Cancro mortale

Stasera su Spike:

20:00 – I Jefferson

20:30 – Tutto in Famiglia

21:00 – Tutto in Famiglia

21:30 – La spada della verita’

22:20 – La spada della verita’

23:30 – La spada della verita’

Stasera in tv 29 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Il sole a mezzanotte

22.55 – I delitti del Barlume