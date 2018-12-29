Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia sabato 29 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CIELO GENERALMENTE SERENO SU TUTTE LE REGIONI CON UN PO’ DI NUBI AL
PRIMO MATTINO SULLA LIGURIA DI LEVANTE;
– NEBBIE DIFFUSE E PERSISTENTI SULLA PIANURA PADANO-VENETA IN
PARZIALE RIDUZIONE DURANTE LE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.
CENTRO E SARDEGNA:
– INNOCUA NUVOLOSITA’ BASSA MATTUTINA SU TOSCANA, UMBRIA E LAZIO IN
RAPIDO DISSOLVIMENTO;
– LOCALI ANNUVOLAMENTI SULLA SARDEGNA, CIELO PRESSOCHE’ LIMPIDO E
TERSO ALTROVE;
– FOSCHIE DENSE O BANCHI DI NEBBIA LUNGO LE AREE COSTIERE E
NELL’IMMEDIATO ENTROTERRA.
SUD E SICILIA:
– NUVOLOSITA’ BASSA E STRATIFICATA INTERESSERA’ IL SETTORE TIRRENICO
DI SICILIA E CALABRIA E TEMPORANEAMENTE LE REGIONI ADRIATICHE E LE
AREE APPENNINICHE;
– TEMPO STABILE E SOLEGGIATO SULLE RESTANTI ZONE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN AUMENTO SU QUASI TUTTO IL NORD, TOSCANA SETTENTRIONALE,
MARCHE E COSTE ABRUZZESI;
GENERALMENTE STAZIONARIE SUL RESTANTE CENTRO-SUD E SULLA PIANURA
PADANA.
– MASSIME IN FLESSIONE SU TRENTINO-ALTO ADIGE ED AREE ALPINE, IN
RIALZO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE, SU TOSCANA, UMBRIA E ZONE COSTIERE
ADRIATICHE CENTRALI, SENZA VARIAZIONI ALTROVE.
VENTI:
– DEBOLI NORDOCCIDENTALI SULLA PUGLIA CON LOCALI RINFORZI SUL
SALENTO;
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE SULLE ALTRE REGIONI.
MARI:
– MOSSI IL MAR DI SARDEGNA, L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO
ORIENTALE;
– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI, LOCALMENTE MOSSO IL MAR DI
SARDEGNA.
Previsioni meteo in Italia domenica 30 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CONDIZIONI DI BEL TEMPO SU TUTTE LE REGIONI A PARTE VELATURE QUASI
PERSISTENTI E LOCALI ANNUVOLAMENTI PIU’ CONSISTENTI SUI RILIEVI DEL
TRENTINO ALTO ADIGE;
– NEBBIE DIFFUSE SULLA PIANURA PADANO-VENETA AL MATTINO IN SUCCESSIVO
DISSOLVIMENTO.
CENTRO E SARDEGNA:
– CIELO PRESSOCHE’ LIMPIDO OD AL PIU’ PARZIALMENTE VELATO OVUNQUE,
NEL CORSO DELLA SERATA NUBI IN AUMENTO SU ABRUZZO DOVE NON
MANCHERANNO LOCALI PRECIPITAZIONI;
– FOSCHIE DENSE O BANCHI DI NEBBIA SU TOSCANA ED UMBRIA AL MATTINO.
SUD E SICILIA:
– NUBI BASSE E STRATIFORMI SULLE COSTE TIRRENICHE DI SICILIA E
CALABRIA, CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE MA CON UN GRADUALE
AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’, ECCEZION FATTA PER LA CAMPANIA, CON PIOGGE
SPARSE, PIU’ PROBABILI SU PUGLIA CENTRO SETTENTRIONALE, CALABRIA E
SETTORE TIRRENICO DELLA SICILIA.
TEMPERATURE:
– MINIME IN LIEVE FLESSIONE SULLA PIANURA PADANA;
IN TENUE AUMENTO SULLA SICILIA E SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLE
ALTRE ZONE;
– MASSIME IN DIMINUZIONE SUL NORD-EST, UMBRIA E LAZIO MERIDIONALE, IN
RIALZO SU EMILIA-ROMAGNA, STAZIONARIE ALTROVE.
VENTI:
– DEBOLI NORDOCCIDENTALI AL CENTRO-SUD, CON RINFORZI DAL TARDO
POMERIGGIO, IN PARTICOLARE SU MOLISE, PUGLIA E SICILIA TIRRENICA.
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE AL NORD.
MARI:
– DA MOSSO A MOLTO MOSSO AL LARGO LO IONIO;
– MOSSI MAR DI SARDEGNA, MAR LIGURE E BASSO ADRIATICO;
– DA POCO MOSSI A MOSSI I RESTANTI BACINI.
MOTO ONDOSO IN GENERALE AUMENTO DALLA SERATA.