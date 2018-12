“Ero obeso e depresso, viaggiando ho trovato la felicità”: il racconto di Terence Biffi

“Sei anni fa ero obeso e depresso. Oggi sono un viaggiatore”. Con queste parole Terence Biffi racconta la sua esperienza, di come la sua vita sia cambiata in meglio grazie ai viaggi, ai libri e a uno stile di vita più salutare.

“Sei anni fa, quando sono stato lasciato, pensavo che la mia ragazza di allora sarebbe stata la donna della mia vita. Quando è finito tutto mi sono sentito completamente vuoto: non avevo ambizioni, non vedevo un futuro, ero depresso, passavo le mie giornate a piangere nel letto fissando il soffitto”, racconta il ragazzo di Ravenna al Fatto Quotidiano.

Per far fronte al dolore, Terence Baffi ha deciso di comprare un biglietto aereo e di partire tra lo stupore di parenti e amici “che pensavano che non stessi facendo sul serio. La goccia è stata la consapevolezza che stessi buttando via la mia esistenza nel piangermi addosso”.

Da quel momento è iniziato il lungo viaggio di Terence, che ha attraversato Croazia, India, Sri Lanka, Cina, Corea Del Nord, Australia, Myanmar, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Laos, Cambogia, trascorrendo anche un anno in Australia.

Una grande lezione di vita quella di Terence Baffi, secondo cui “essere felici è prima di tutto una scelta. È come la storia del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Il nostro stato d’animo dipende molto anche da come ci poniamo noi verso il mondo esterno”.

Viaggiare non è stato l’unico grande cambiamento nella vita del ragazzo: Terence Baffi infatti ha anche perso 60 chili e ha raccontato come il suo bisogno di mangiare e abbuffarsi dipendesse dalla sua infelicità e non da una vera necessità fisica.

“Quando ho cominciato ad essere felice non sentivo più il bisogno di abbuffarmi. Mentre viaggio sono così pieno di stimoli e di cose che voglio fare che il cibo è diventato poco più che nutrimento”, racconta infatti il ragazzo di Ravenna.

I viaggi di Terence intanto continuano e in valigia con sé porta anche gli appunti per un libro che ha intenzione di scrivere per raccontare la sua esperienza.