Un buono da spendere nei negozi più belli di Londra. È questo il regalo che, ogni anno, la regina Elisabetta consegna ai suoi dipendenti per Natale. Non solo. Allo staff di Buckingham Palace, ma anche ai parenti, la sovrana del Regno Unito dona tre porzioni di pudding, il dolce natalizio a base di uova, mandorle, frutta candita, rum e spezie.

I regali per Natale della regina Elisabetta

Come è stato accennato, alla royal family e a chi lavora per lei, Elisabetta II dona un voucher. Che, secondo il Reader’s Digest, non è uguale per tutti. La somma, infatti, varia in base all’anzianità di servizio.

Per quanto riguarda il Christmas pudding, esso è accompagnato da un bigliettino di auguri scritto dalla stessa regina e dal marito, il principe Filippo. La firma, però, cambia in base al destinatario: nel messaggio per i parenti la sovrana si firma “Lilibeth”, in quello per gli amci semplicemente “Elisabeth”. Per i collaboratori, invece, “Elizabeth R.”.

Cos’è il tradizionale Christmas at Sandringham (“Natale a Sandringham”)

Lo scambio dei doni avviene ogni anno nella residenza di campagna di Sandringham, nella contea di Norfolk. La tradizione, in effetti, vuole che la famiglia reale si riunisca lì per il Natale. Un’usanza ideata dalla regina Vittoria col marito, ossia il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha.

Ma l’evento non è affatto cerimonioso. Tutti i membri reali si scambiano regali divertenti. Non a caso, nel 2017, Meghan Markle avrebbe regalato a Harry il kit per costruire la fidanzata perfetta. Kate Middleton, invece, al consorte William un cappello con una chioma rossa: una presa in giro per la sua calvizie.