Nasce “Who she?”, una versione tutta al femminile del famoso gioco “Indovina chi?”.

Il fortunato gioco “Indovina Chi?”, ideato negli anni ’70, ha fatto divertire milioni di persone in tutto il mondo. La novità arriva dalla Polonia: il gioco diventa tutto al femminile, a inventarlo è la designer Zuzia Kozerska-Girard.

Come si gioca – In “Who’s she?” ci sono dei grandi cambiamenti. Le regole sono sempre le stesse, ovvero riconoscere i personaggi che si nascondono nelle caselle a colpi di indizi. A mutare saranno le domande: è finita l’epoca delle solite “è bionda?”, “ha le lentiggini?”, oppure “porta gli occhiali?”, ma bisognerà informarsi se “hanno vinto un Nobel?”, e ancora, “erano medici?”. La biografia e le scoperte diventano più importanti dell’aspetto fisico. Le aride figure senza una corporeità vengono sostituite da grandi donne della storia che hanno cambiato la vita di tutte noi.

Donne che hanno fatto la storia – Ad esempio ci sarà Yoko Ono, Cleopatra, Frida Kahlo, Malala Yousafzai, Harriet Tubman, Wangari Maathai, Agnodice e Serena Williams. A ideare il progetto è stata una designer polacca, Zuzia Kozerska-Girard, che ha lanciato il progetto su Kickstarter, una piattaforma di crowdfunding online, per raccogliere i fondi per realizzare la sua creazione.

Gli azionisti del gioco siete voi – In pochissimo tempo il gioco ha superato il budget ed ha raggiunto la mostruosa cifra di più di 500 mila euro nell’entusiasmo più totale. Sono stati gli utenti a farlo diventare virale. Migliaia sono gli articoli usciti sull’argomento, come i commenti positivi degli utenti che hanno donato una piccola cifra e di altri invece che hanno cercato di aggiudicarsene una copia.

Come comprarlo – Per ordinarlo, basta cliccare qui e scegliere il pacchetto e la versione che si preferisce. Ancora ci sono dei problemi di spedizione, perché non si aspettavano una tale quantità di acquisti. “Who’s she?” è adatto sia per bambini che per adulti curiosi.

Un gioco eco-sostenibile – Il desiderio di Zuzia non era solo quello di creare un gioco, ma di produrre qualcosa di qualità. “Who’s she?” è fatto con legno di betulla del Baltico con disegni realizzati a mano dall’artista Daria Gołąb. “Who’s she?”, si legge sulla piattaforma Kickstarter, “è stato prodotto nel nostro laboratorio a Varsavia. Ci prenderemo cura personalmente per garantire la migliore qualità e una rapida realizzazione. Abbiamo cercato il materiale locale per mantenere il nostro progetto il più sostenibile possibile”.

È necessario che ogni bambino conosca le grandi donne che hanno cambiato il mondo per essere ispirate e per avere la consapevolezza che i limiti sono solo quelli che ci imponiamo.