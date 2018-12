Cos’è Avangard, il nuovo missile ipersonico della Russia | VIDEO

Il test per il primo missile al mondo che supera la velocità del suono è andato a buon fine in Russia.

Le caratteristiche – Viaggia a 20 volte la velocità del suono, e neppure gli americani potrebbero difendersi. La nuova arma invenata da Mosca si chiama Avangard ed è stata sviluppata nell’arco di quasi trent’anni. Una volta lanciato, il missile sfrutterebbe le forze aerodinamiche per raggiungere gli strati più elevati dell’atmosfera. L’arma raggiunge una temperatura esterna in volo di duemila gradi.

Gli Stati Uniti sono indietro – Il gas ionizzato a causa dell’altissima velocità e temperatura, gli darebbe una specie di invisibilità. Un razzo atomico velocissimo, non intercettabile dal “potenziale avversario”, in grado di colpire praticamente ovunque che diventerebbe quindi uno strumento d’attacco contro il quale, al momento, nemmeno gli Stati Uniti potrebbero far nulla.

Regalo di Natale – “Un eccellente regalo per la nazione in occasione dell’anno nuovo”. Così lo ha definito il presidente Vladimir Putin, commentando il riuscito lancio sperimentale dell’inedito missile intercontinentale al quale ha assistito dal centro di controllo del ministero della Difesa. Il presidente russo lo ha definito “invincibile”. La Russia avrebbe già testato l’arma due volte con successo, nel 2016. Un terzo tentativo, nell’ottobre 2017, sarebbe invece fallito per il crollo della rampa di lancio.