Milan Spal 2-1

Il Milan ritrova la vittoria e Higuain ritrova il gol. A San Siro i rossoneri superano la Spal 2-1 in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Il Milan parte all’attacco, ma è la Spal a passare in vantaggio al 13′ con un tiro di Petagna deviato in modo sfortunato da Romagnoli. Il Milan, però, reagisce subito e trova il pari già dopo tre minuti con un esterno sinistro di Castillejo che si insacca sul secondo palo. Nella ripresa al minuto 64 Higuain fa esplodere lo stadio con insaccando su assist di Calhanoglu. Il Pipita viene sommerso dagli abbracci: cenni di intesa con Gattuso e qualche lacrima per l’argentino. Ma la Spal è dura a morire e allo scadere, dopo che Suso si fa espellere per doppia ammonizione, sfiora un clamoroso pareggio: Donnarumma nega il gol a Fares che aveva incornato di testa da due passi. Con questa vittoria il Milan guadagna in classifica 2 punti sulla Lazio, distante ora solo una lunghezza.

Diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

MILAN SPAL DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Milan e Spal, valida per la 19esima giornata della Serie A 2018 2019.

MILAN SPAL DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Secondo tempo

L’arbitro fischia la fine: Milan batte Spal 2-1. Higuain ritorna la gol dopo un digiuno di 865 minuti.

93′ Donnarumma salva il Milan: grande parata su incornata di Fares.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Quattro minuti di recupero.

89′ Espulso Suso : già ammonito, lo spagnolo commette fallo su Valdifiori. L’arbitro estrae il cartellino rosso.

: già ammonito, lo spagnolo commette fallo su Valdifiori. L’arbitro estrae il cartellino rosso. 85′ Occasionissima per la Spal: Antenucci appoggia per Petagna che arriva in corsa e dal limite dell’area calcia al volo, Romagnoli devia fuori, la palla esce di un soffio.

82′ Sostituzione nel Milan: fuori Higuain, dentro Borini. Standing ovation di San Siro per il Pipita.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

81′ Corner corto battuto dal Milan: assist al bacio di Calhanoglu per Kessie che però spara alto.

79′ Ammonito Suso per proteste.

78′ Spal vicinissima al pareggio con un’incornata di Cionek su calcio d’angolo: palla a lato di un soffio.

77′ Calabria ruba palla al limite dell’area ferrarese e tenta l’azione personale, ma il tiro è tropo debole.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

74′ Sostituzione nella Spal: fuori Schiattarella, dentro Valdifiori.

72′ Ammonito Zapata per fallo su Cionek. In precedenza ammonito anche Schiattarella.

72′ Gran botta di Bakayoko dalla distanza, Gomis si allunga e respinge.

Dopo il gol tutto il Milan ad abbracciare Higuain, che poi va a sua volta ad abbracciare Gattuso: lacrime di stress scaricato per il Pipita.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Milan in vantaggio: cross da destra di Calabria, sponda di Calhanoglu per Higuain che controlla e da distanza ravvicinata insacca.

64′ GOL MILAN : Higuain

: Higuain 62′ Doppia sostituzione nel Milan: escono Abate e Castillejo, entrano Calabria e Cutrone.

62′ Cross basso dal fondo destra di Higuain: Calhanoglu anticipato.

57′ Petagna si accentra da destra e tira: palla ampiamente a lato.

56′ Ammonito Castillejo per fallo su Cionek.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

53′ Sostituzione nella Spal: esce Costa, entra Fares.

51′ Ammonito Kurtic per fallo su Bakayoko.

Iniziato il secondo tempo.

Sostituzione nella Spal: esce Dickmann, entra Vicari.

Le squadre stanno per rientrare in campo.

Primo tempo

L’arbitro Abisso fischia la fine del primo tempo: Milan e Spal a riposo sull’1-1.

46′ Azione del Milan nell’area della Spal: tiro di Calhanoglu ribattuto, Higuain reclamava il pallone da posizione defilata.

44′ Suso appoggia per Higuain, che però sbaglia il controllo e la palla finisce sul fondo: il pubblico rumoreggia

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

41′ Calhanoglu recupera palla al limite dell’area e calcia: la palla sfiora il palo.

Il Milan attacca a testa bassa.

36′ Bakayoko vicinissimo al gol: cross di Kessie e il francese, liberissimo in area, spara alto sulla traversa.

31′ Kessi ci prova dal centrodestra: palla a lato sul primo palo.

3629′ Cross basso di Suso, Felipe libera l’area.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Gol regolare, Castillejo pareggia per il Milan con un dell’esterno sinistro dal vertice mancino dell’area.

Gol del Milan all’esame del Var.

16′ GOL MILAN : Castillejo

: Castillejo 15′ Cross basso di Kessie: Gomis anticipa tutti sul primo palo.

Sfortunato il Milan: Petagna tira dal limite e la palla è deviata da Romagnoli, Donnarumma non ci può arrivare.

13′ GOL SPAL : Petagna

: Petagna 8′ Romagnoli insacca sugli sviluppi di corner, ma era fuorigioco: gol annullato.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

8′ Tiro cross di Suso pericolosissimo, ma Gomis anticipa Romagnoli.

Milan all’arrembaggio in questo avvio.

6′ Suso appoggia per Kessie che tira al volo, palla deviata in angolo.

4′ Cross da sinistra di Rodriguez, incertezza di Gomis che perde palla ma nessuno ne approfitta.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Milan-Spal è iniziata.

A battere il calcio d’inizio sarà il Milan.

Tutto pronto per il calcio d’inizio: arbitra Abisso di Palermo.

Milan e Spal stanno entrando in campo.

Pre partita

Squadre in campo fra poco.

Nel Milan c’è Suso, che ha recuperato dal problema al pube: Gattuso schiera il 4-3-3 con Cutrone in panchina e dentro nel tridente Castillejo, mentre Calhanoglu agirà da mezz’ala a centrocampo.

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Milan Spal Formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessié, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna;

Milan Spal streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita | Serie A

MILAN SPAL STREAMING TV – Sabato 29 dicembre 2018 alle ore 20,30 Milan e Spal si sfidano per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Milan Spal • Milan Spal streaming dove vederla

Dove vedere Milan Spal in tv e streaming

La gara tra Milan e Spal sarà visibile in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (QUI IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Milan Spal è previsto alle ore 20,30

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Qui tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione come MILAN SPAL in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Non puoi vedere Milan Spal? > QUI LA NOSTRA DIRETTA

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> QUI IL SITO DI DAZN

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

> TUTTI GLI ANTICIPI E POSTICIPI DELLA SERIE A 2018 2019

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019