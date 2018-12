Legge di Bilancio: atteso il voto di fiducia alla Camera tra le proteste delle opposizioni

La legge di Bilancio è arrivata alle battute finale: nel pomeriggio del 29 dicembre si vota infatti la fiducia al testo della manovra, anche se l’ok definitivo è atteso per la mattina del giorno dopo.

Una corsa contro il tempo quella del governo giallo-verde, dato che la legge deve essere approvata entro il 31 dicembre pena, oltre all’aumento dell’Iva al 24,2 per cento a causa della mancata sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, l’imposizione dell’esercizio provvisorio (qui abbiamo spiegato di cosa si tratta)

Il 28 dicembre il governo ha deciso di porre la questione di fiducia anche alla Camera, dopo aver ottenuto l’ok al maxiemendamento sostitutivo della legge di stabilità al Senato tra le polemiche dell’opposizione, scese in piazza a protestare.

Nel corso della giornata infatti il Partito democratico e altre associazioni hanno indetto una manifestazione contro la legge di bilancio organizzando un sit-in in piazza Montecitorio, all’esterno della Camera dei Deputati (qui tutti gli aggiornamenti sulla politica italiana)

Anche Forza Italia ha annunciato che sarà nelle piazze e nelle città italiane a partire da gennaio 2019 “per fare un’opposizione durissima e spiegare agli italiani il fallimento di questo governo”.

L’annuncio della mobilitazione è stato dato dal presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio in cui ha espresso le sue perplessità sulla manovra alla vigilia del voto.

L’approvazione della manovra ha dato vita a diversi momenti di tensione tra maggioranza e opposizione, culminata il 28 dicembre in una vera e propria rissa tra Lega e Pd (qui il video).

L’iter della manovra

Il 27 dicembre il testo della manovra ha ricevuto il via libera della commissione Bilancio della camera, passando così all’esame dei deputati il giorno dopo.

L’8 dicembre la Camera aveva già dato il primo ok alla manovra, che era quindi passata al vaglio del Senato lo scorso 23 dicembre.

Prima ancora, il 19 dicembre, era invece arrivato il responso della Commissione Ue, che aveva dato il via libera all’accordo raggiunto con il governo italiano sulla manovra, decidendo anche di non avviare la procedura per deficit eccessivo.