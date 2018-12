Juventus Sampdoria 2-1

Il 2018 si chiude per la Juventus con una vittoria, l’ennesima.

2-1 in casa alla Sampdoria, che però ha disputato un buon match e avrebbe forse meritato qualcosa in più.

Una partita dalle mille emozioni. Dopo due minuti i bianconeri si portano in vantaggio con Ronaldo, concretizzando il predominio dell’avvio di gioco.

Nella seconda metà della prima frazione la Sampdoria si fa preferire e trova il pari su calcio di rigore, realizzato dal solito Quagliarella.

Nella ripresa ancora un penalty. Questa volta per i bianconeri. Ronaldo dal dischetto è impeccabile e trova così la doppietta personale, dopo aver colpito pochi minuti prima la traversa.

Nel finale succede di tutto: nel recupero Saponara trova un gran gol a giro.

Il pari è però annullato da Valeri che va a rivedere le immagini al Var e pesca l’attaccante in posizione di fuorigioco. Finisce così 2-1 per i bianconeri.

Juventus Sampdoria Diretta live 2-1 | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

JUVENTUS SAMPDORIA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Juventus e Sampdoria, valida per la 19esima giornata della Serie A 2018 2019.

JUVENTUS SAMPDORIA DIRETTA LIVE

Juventus Sampdoria streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita | Serie A

JUVENTUS SAMPDORIA STREAMING – Sabato 29 dicembre 2018 alle ore 12,30 Juventus e Sampdoria si sfidano per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Dove vedere Juve-Samp? Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in streaming e diretta tv Juventus Sampdoria:

Secondo tempo

Finisce allo Stadium: i bianconeri vincono per 2-1 in una partita sofferta contro una buona Sampdoria, che allo scadere aveva trovato il pari con Saponara, gol però annullato dal Var per fuorigioco

I minuti di recupero diventano otto

93′ Valeri va a rivedere al Var. GOL ANNULLATO per posizione di fuorigioco. Si resta sul 2-1 per i bianconeri

per posizione di fuorigioco. Si resta sul 2-1 per i bianconeri 92 ‘ Giallo per Saponara

92′ GOL DELLA SAMPDORIA : Pari in pieno recupero di Saponara che trova da limite dell’area di rigore un tiro a giro potente e preciso. Il tiro nasce da un rinvio sbagliato di Perin che serve Jankto

: Pari in pieno recupero di Saponara che trova da limite dell’area di rigore un tiro a giro potente e preciso. Il tiro nasce da un rinvio sbagliato di Perin che serve Jankto Sei minuti di recupero

85′ Nel finale sembrano mancare le energie alla Sampdoria per trovare il pari. La Juve gestisce

82′ Sostituzione nella Sampdoria: esce Ekdal, entra Jankto

82′ Cambio nella Juventus: esce Mauidi, entra Douglas Costa

80′ Ancora pericoloso Ronaldo che si accentra e calcia di potenza, Audero la blocca

77′ Quagliarella vicinissimo al pari. L’attaccante prova la spaccata al volo in area ma manda di poco a lato

76′ Cross di Alex Sandro per Dybala, l’argentino si coordina e calcia al volo ma manda alto

75′ La Juventus ora gestisce il possesso, la Samp fatica a trovare spazi

72′ Cambio nella Sampdoria: esce Ramirez, entra Saponara

71′ Ammonito Rugani

69′ Cambio nella Juventus: esce Mandzukic, entra Bernardeschi

69′ Occasione per Quagliarella. L’attaccante blucerchiato stoppa di petto e conclude al volo in girata, palla di poco alta

67′ Cambio nella Sampdoria: esce Caprari, entra Defrel

65′ GOL DELLA JUVENTUS : Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto: Juventus in vantaggio

: Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto: Juventus in vantaggio 62′ L’arbitro va a rivedere le immagini al monitor a bordocampo, dopodiché conferma il penalty

62′ Calcio di rigore per la Juventus. Tocco in area di Ferrari. Valeri indica il dischetto

61′ Ancora CR7. Cross di Matuidi, colpo di testa del portoghese, Coley devia in corner

59′ Palo di Ronaldo. Conclusione violenta del portoghese, Audero devia sul legno

58′ Occasione per Matuidi. Il francese, servito da Alex Sandro, spizza di testa ma non riesce a trovare la deviazione decisiva

55′ La Juventus dopo aver stentato nella seconda metà del primo tempo, è tornata in campo con un altro piglio

52′ Juventus vicina al vantaggio con Matuidi. Il francese si coordina e calcia da fuori area, bravo Audero a distendersi e mandare il pallone in corner

48′ Occasione per Caprari. La Samp in contropiede si rende pericolosa. L’attaccante, servito da Ramirez, calcia forte con il sinistro ma Perin la blocca a terra

L’arbitro fischia l’inizio della ripresa

Le squadre tornano in campo

Primo tempo

Finisce il primo tempo. 1-1 allo Stadium all’intervallo

47′ I bianconeri insistono nel finale. Occasione per Chiellini dopo una punizione di Pjanic. Il pallone termina largo

Tre minuti di recupero

43′ Sul prosieguo dell’azione Mandzukic viene servito da Ronaldo ma il croato non arriva in tempo sul secondo palo

42′ Altra occasione per Dybala che prova il tiro a giro, Audero si distende e la devia

39′ Punizione per Ramirez, deviazione di Ferrari. Perin attento

38′ Buon momento per la Sampdoria dopo il pari

36′ Ammonito Ferrari

36′ Ammonito Matuidi

33′ GOL DELLA SAMPDORIA : Quagliarella non sbaglia dagli undici metri

: Quagliarella non sbaglia dagli undici metri 32′ L’arbitro concede il calcio di rigore per la Sampdoria

30′ Tocco di mano in area di Emre Can su angolo di Caprari. Valeri va al Var a bordo campo

24′ Dybala vicinissimo al raddoppio. Ottima azione dei bianconeri con continui cambi di gioco, Chiellini serve l’argentino che dal limite si coordina e calcia ma il suo tiro finisce di poco a lato

21′ Un tiro di Linetty viene sporcato da un difensore bianconero e diventa un assist per Caprari: la conclusione è deviata in corner

18′ Prova a uscire la Sampdoria. Praet prova di sinistro sul primo palo ma la palla termina a lato

13′ Ronaldo incontenibile sulla sinistra. Cross in mezzo per Pjanic, ma il suo tiro non è preciso

11′ pressing alto dei doriani, chiusi nella propria area di rigore nei primi minuti

9′ Calcio di punizione per Ramirez, Chiellini intercetta su Colley

4′ Juventus ancora pericolosa. Punizione di Pjanic, Ferrari anticipa Ronaldo

Dybala apre per il portoghese che stoppa e calcia con il suo destro che si infila all’angolino basso. Juve già avanti

2′ GOL DELLA JUVENTUS: bianconeri già in vantaggio. Ha segnato Cristiano Ronaldo

bianconeri già in vantaggio. Ha segnato Cristiano Ronaldo L’arbitro fischia il calcio d’inizio

Le squadre entrano in campo

Juventus Sampdoria | Prepartita

Novità di formazione nella Juventus: in porta gioca Perin, piccolo problema muscolare per Szczesny

Due i cambi per Giampaolo. Uno costretto da una squalifica, Andersen, e al suo posto c’è Ferrari. L’altro un cambio tecnico (al posto di Saponara c’è Ramirez)

Formazione Juventus: Riposa Bonucci, spazio a Chiellini. A centrocampo spazio a Pjanic (che torna dal 1’) e a Matuidi (al posto dello squalificato Bentancur). In avanti torna Cristiano Ronaldo, mentre Douglas Costa sederà in panchina

Con una vittoria la Juve otterrebbe il record di punti in un girone di andata in A

Nell’ultima gara dell’anno si sfidano due bomber dal piede caldo: Cristiano Ronaldo e Quagliarella

La Juventus ha vinto gli otto ultimi scontri diretti

Juventus Sampdoria | Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo

Juventus Sampdoria streaming | Dove vederla in tv

La gara Juventus Sampdoria sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport

Come al solito, ampio pre e post partita.

Il calcio d’inizio di Juventus Sampdoria è fissato alle ore 12,30

Juventus Sampdoria streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ma non finisce qui. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Sono tantissimi i portali che offrono la possibilità di assistere ad eventi sportivi in diretta streaming. Molti siti che propongono questi eventi dal vivo, però, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Insomma, c’è un modo per non perdersi neanche un gol della nostra squadra in diretta. Ma l’importante è rispettare la legge. La pirateria, infatti, è un reato.

