Jack Sparrow in ospedale: Johnny Depp fa visita ai bambini vestito da pirata

Johnny Depp fa la sua tradizionale apparizione natalizia in ospedale vestito dal protagonista di Pirati dei Caraibi.

Felicità per i bambini parigini – L’attore si trovava a Parigi per le festività quando ha deciso di fare visita ai bambini ricoverati all’Istituto Curie. E così, vestiti i panni del leggendario pirata Jack Sparrow, il famoso capitano dei “Pirati dei Caraibi”, ha portato un regalo speciale ai giovani pazienti e ai loro famigliari due giorni dopo Natale.

Ringraziamenti – I responsabili lo hanno ringraziato pubblicamente sui social network: “Grazie a Johnny Depp per il suo tempo, la sua energia, il suo conforto e il suo impegno per i più fragili”. I pazienti hanno potuto godere dell’allegria dell’attore 55enne per alcune ore. Per la gioia dei più piccoli ma anche dei più grandi.